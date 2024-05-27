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大陸 大陸焦點 特派現場

趁修海底電纜搞間諜活動？陸：美國「賊喊捉賊」

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美競爭近年不斷加劇。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

《華爾街日報》報導，中國大陸的維修船可能利用太平洋海底電纜進行間諜活動，已私下向Google、Meta等美國企業發出警告。對此，大陸外交部表示，「我們奉勸執迷於維護網路資訊霸權的美國政府反躬自省，停止對中國企業惡意抹黑，停止這種賊喊捉賊的鬧劇。」

大陸外交部發言人毛寧27日在例行記者會上提到，已注意到相關公司對不實指責作出了回應，表示該公司嚴格遵守相關的法律法規、國際慣例和行業標準，日常運營符合國際海事組織的相關規定。

毛寧指出，中國政府始終鼓勵中國企業依照市場原則和國際規則進行經營活動，美方官員的相關說法毫無事實根據，完全是對中國企業的惡意詆毀，「我們堅決反對美方這種泛化國家安全概念，攻擊和抹黑中國企業的做法。」

毛寧說，美國政府蓄意抹黑、打壓中國和世界各地的資訊通信類企業，目的就是要打造一個美國獨家主導、沒有任何對手、不受任何監督的全球監控網路，為它肆意監聽竊密開方便之門。

毛寧提到，法國知名晶片卡製造商金普斯公司的創始人馬克拉敘斯在《晶片陷阱》一書中揭露美國安全部門對他進行迫害，並強行將金普斯的控制權據為己有，而後利用該公司的技術大搞監聽。

毛寧強調，美國誣陷栽贓的調門越高，世人越能看清駭客帝國的真面目，「我們奉勸執迷於維護網路資訊霸權的美國政府反躬自省，停止對中國企業惡意抹黑，停止這種賊喊捉賊的鬧劇。」

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