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波羅的海「2海纜」疑遭中國商船破壞　丹麥海軍監控中

▲▼11 月20日，中國商船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）停泊在丹麥卡特加特海峽（Kattegat）中部，受到丹麥海軍一艘巡邏艇監視。（圖／路透）

▲「伊鵬3號」停泊在丹麥卡特加特海峽（Kattegat）中部，受到丹麥海軍一艘巡邏艇監視。（圖／路透，下同。）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩21日專電

波羅的海2條海底光纖通訊電纜受損，中國商船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）被懷疑與此有關，瑞典已開始進行調查，多家北歐媒體報導，丹麥海軍目前在丹麥海域近距離監控伊鵬3號。

根據瑞典電視台（SVT）報導，中國商船伊鵬3號在17日行經瑞典哥特蘭島（Gotland）外海後，電纜公司Arelion發現在此區域連接立陶宛與瑞典的光纖通訊電纜受損；而位於瑞典奧蘭島（Öland）外海德國與芬蘭之間的通訊電纜在18號清晨3點左右發現受損，伊鵬3 號也剛好在那個時間點經過此區域，因此被懷疑跟電纜受損有關。

瑞典警方由瑞典軍隊、海岸防衛隊與瑞典安全局（SAPO）支援，對此案進行調查。

瑞典電視台報導，事件發生之後，北約國家的軍艦就跟著伊鵬3號直到離開波羅的海，20日上午由丹麥海軍在丹麥海域喀得加海峽（Kattegat）區域對伊鵬3號進行近距離監控。截稿前伊鵬3號仍停在喀得加海峽南部海域。

瑞典警方表示，目前沒有消息指出丹麥軍方登船或有進一步的動作。丹麥廣播公司（DR）的報導指出，丹麥軍方配合瑞典方面的調查，證實軍艦已到位在伊鵬3號附近監控，除此以外沒有透露更多訊息。

▲▼11 月20日，中國商船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）停泊在丹麥卡特加特海峽（Kattegat）中部，受到丹麥海軍一艘巡邏艇監視。（圖／路透）

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）對丹麥廣播公司表示，丹麥對此事件嚴肅地看待，各部會都了解狀況，但他不願意進一步透露會採取何種行動。

波爾森也不願意對丹麥是否已跟中國方面接觸表示任何意見，他表示，目前不確定的事情還很多，他會積極關注。

挪威廣播公司（NRK）報導，包括挪威廣播公司在內，瑞典與丹麥媒體向中國大使館詢問對此事件的看法，得到中國大使館的一致回覆，中國大使館關注這個事件，但目前對於事件中提及的細節並不知情。

芬蘭國防部長在接受赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）訪問時表示，波羅的海周邊各國已經從2023年波羅的海連接管（Baltic Connector）管線和電信纜線的破壞事件學到教訓，已準備好不讓任何有破壞電纜嫌疑的船隻離開這個區域。

根據赫爾辛基日報的報導，2023年10月芬蘭與愛沙尼亞之間的波羅的海連接管的管線和電信纜線受損，破壞管線的是懸掛香港旗的中國貨櫃船Newnew Polar Bear，雖然中國承認是該船隻損壞天然氣管道，並強調這是起意外事故，但因為當時船隻離開波羅的海海域，使得調查錯失先機，窒礙難行。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，這次事件有可能是蓄意破壞，但目前對情況還不夠了解無法下定論。他強調，目前在全力調查，他表示，現今世界情勢使得人們要對每一個可能的風險提高警覺，以前曾經發生過破壞的情形，因此不得掉以輕心。

他也強調，現代社會很脆弱，從烏克蘭的例子看到，不只是軍事部署會導致武裝衝突，平民的事件也有可能讓社會動盪不安。

「伊鵬3號」屬中國「寧波伊鵬海運有限公司」旗下的散裝貨船，登記地址是浙江省寧波市鎮海區，名下只有包括「伊鵬3號」共2艘船。

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