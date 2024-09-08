俄軍「神秘單位」加速發展　CNN：美憂破壞海底電纜風險升高

▲俄軍「堪察加─彼得巴甫洛夫斯克」（Petropavlovsk-Kamchatsky）基洛級潛艇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國CNN獨家報導指出，美國當局發現俄羅斯在海底電纜周圍的活動有所增加，很可能採取破壞行動，目的是為了癱瘓全球通訊基礎設施。

根據CNN報導，美方匿名官員表示，俄羅斯正在專注打造縮寫為GUGI的「深海研究總局」（Main Directorate for Deep Sea Research）軍事單位，該單位能夠部署1支包含水面艦艇、潛艦和無人艦艇的強大艦隊。

美國官員指出，「俄羅斯在全球的海上軍事活動增加，我們擔心俄羅斯對於是否破壞美國及其盟邦的關鍵海底基礎設施，可能正在改變想法，俄國正持續發展能進行海底破壞的軍事能力，主要透過GUGI來執行。」

官員提到，美國定期追蹤載關鍵海上基礎設施和海底電纜附近巡邏的俄羅斯船隻，這些電纜通常距離俄國海岸相當遙遠，過去也未曾披露美方對於GUGI從事的海底行動感到擔憂。

美國與其盟友密切監視俄羅斯在世界各地重要海底電纜附近的軍事活動。北約一艘巡邏船的一名指揮官在2023年4月曾和CNN透露，近年來目睹俄國在波羅的海海底電纜所處海域增加這類活動。

▲俄羅斯潛艦。（圖／達志影像／美聯社）



北歐周圍海域是俄羅斯這類軍事活動的重點；瑞典、丹麥、挪威和芬蘭的公共廣播公司去年進行的聯合調查發現，俄羅斯一支可疑間諜船隻在北歐水域活動，很可能會破壞海底電纜和風力發電廠。

這些廣播公司利用資料分析、攔截無線電通訊和消息人士情報，追蹤到數年間共有約50艘俄羅斯艦艇在當地作業，透過水下監視繪製地圖標出可能的攻擊地點。

海底電纜是世界網路通訊和電信流通的重要骨幹，全球通訊和網路傳輸大多透過沿海底鋪設的龐大高速光纖電纜網進行。

若遭遇攻擊，這些電纜沿線的民間、官方和軍方通訊，以及金融市場和能源供應商等依賴跨國通訊的行業運作，恐為之大亂。除此之外，數個歐洲國家之間也靠海底電纜輸送大量電力。

俄羅斯的威脅活動並未因其對烏克蘭的持續戰爭而中斷；美方官員指出，俄羅斯的領導層非常重視GUGI，即便在攻打烏克蘭的同時，仍持續挹注資金在GUGI上，而美方也將這類破壞海底基礎設施的行為，視為俄羅斯在烏克蘭境外侵略行為的升級。

此外，CNN撰文記者修托（Jim Sciutto）在今年3月出版的著作「大國歸來」（The Return of Great Powers，暫譯）中指出，台灣和美國軍隊同樣在台灣周邊海域見到中國海軍類似活動。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員布勞（Elisabeth Braw）去年2月已在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌的專欄中寫道，中方這些活動「看來像是北京目標明確的騷擾，練習如何完全切斷台灣與外界聯繫」。