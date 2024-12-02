立陶宛驅逐3名中國外交人員　陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

▲中國商船伊鵬3號 。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

立陶宛外交部11月29日宣佈，將3名中國外交人員列為「不受歡迎人物」，並要求限期離境，主因是他們涉嫌違反「維也納公約」和從事立陶宛法律所不允許的活動。對此，大陸外交部回應稱，「中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。」

立陶宛外交部驅逐中國外交人員事件發生後，大陸外交部表示，眾所周知，立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難，「中立關係降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。」

大陸外交部強調，中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難，「中方保留對立方採取反制措施的權利。希望即將成立的新一屆立政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。」

據了解，中國3名使館外交人員被驅逐的主要原因尚不明朗，外界將其與中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）涉入波羅的海一條連接至立陶宛的海底電纜遭破壞切斷有關，而立陶宛官方提到的維也納公約，或和維也納領事關係公約內容有關。

即將上任的立陶宛準總理帕盧茨卡斯（Gintautas Paluckas）曾表示，上任後雖不會改變政府的對台政策，但也向中國拋出橄欖枝，對於與中國修復關係，抱持開放態度，此舉也被視為立陶宛將在兩岸關係方針上做出改變，引起外界關注。