大法官被提名人僅「她」過關？　國民黨：決議剔除挺廢死6人選

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

師鐸獎女教師遭殺害案滿十年，被害者家屬與被害人權益相關團體昨日下午舉辦「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，上凱道向大法官表達抗議，並提出「拒絕廢死大法官」、「修法保障被害人」兩大訴求。而本月底即將表決7名大法官被提名人選，國民黨文傳會主委李彥秀今（4日）受訪時透露，黨團決議，支持廢死的人選將會剔除；也就是說，將針對藍營視為廢死的6人投下反對票，大法官被提名人僅讓實務出身的最高行政法院審判長王碧芳通關。

總統府8月30日公布7名大法官被提名人，包括正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡，其中除了王碧芳外，剩餘6人皆被藍營視為支持廢死。

立法院24日將針對大法官被提名人記名投票表決，被問到國民黨最終意向，是否支持廢死的6名大法官將不會通過？李彥秀回應，近期審查大法官名單當中，好幾位支持廢死，國民黨一定會跟民意走，提醒民進黨，不要拿了執政權就忘了民意在哪裡，「這次只要有支持廢死的大法官，都會審慎剔除」。

媒體追問意思是投下反對？李彥秀坦言，「目前是如此，黨團決議如此」，且從數份民調來看，台灣8成民眾反對廢死，大法官這次提高廢死門檻，達到實質廢死，昨天白玫瑰遊行這麼多受害者家屬在場，被害者家屬眼淚乾不了，痛苦國民黨都能理解，希望民進黨別再背離民意支持廢死，台灣人都不會接受。