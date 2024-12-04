柯建銘術後復原預告將「強勢回歸」　林右昌將代賴清德出訪日本

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開第二十一屆第十六次中常會，據轉述，民進黨秘書長林右昌於會中黨務報告，12月7日至10日將代表黨主席賴清德出訪日本。大病初癒的黨團總召柯建銘則表示，即便在醫院休養期間依舊繼續線上開會，現已能走路移動，只是不能久坐，還預告將強勢回歸。

據轉述，林右昌黨務報告時表示，此行將聚焦於政黨外交，與自民黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要政黨領導幹部及重要國會議員交流，進一步強化政黨關係、台日發展。

林右昌指出，代表賴主席感謝日本信賴之友、台灣僑胞對本黨的支持，將於行程安排大阪及東京兩場僑團演說、座談，向僑界傳達本黨執政理念，交換國政意見，此行將聚焦於政黨外交，進一步強化雙邊政黨關係、台日發展，為台灣整體外交關係打下更好的基礎。

據了解，近期動兩次大手術、又久病未癒的黨團總召柯建銘時隔一個月，再次出席中常會。由於黨主席賴清德出訪，由柯建銘擔任代理主席，他也講述這段時間的復原狀況，即便在醫院休養期間依舊繼續線上開會，現已能走路移動，只是不能久坐，柯建銘也預告將強勢回歸。

會中，柯建銘也提到，國會法案就要進入深水區，重點工作包含四大預算，會持續請各部會溝通，法案部分以憲訴法為主，這可能會讓國家癱瘓，還有財劃法跟年改法案以及人事同意權案，另外，選罷法禮拜四就要處理，跟反年改都是戰場，黨團成員要團結一致，現在情勢險峻，團結很重要。

另外，據了解在中常會上，常委王世堅也詢問黨團小編在社群發文的運作流程，並強調相關發文機制需要一套SOP，這個問題必須討論，黨團幹事長吳思瑤則回應，會討論一套詳盡SOP，檢討相關機制。

▼民進黨秘書長林右昌將代表黨主席賴清德訪問日本朝野政黨。（圖／民進黨提供）