圖／台、美、關島3旗幟高掛國際機場！　賴清德明與關島總督會面

▲總統賴清德4日上午還在友邦吐瓦魯訪問，部分訪團則先行抵達關島過境，等候晚間賴清德到關島會合，而關島機場已經掛起中華民國、美國與關島旗幟。（圖／記者陶本和攝）。



記者陶本和／關島報導

總統賴清德台北時間4日率領部分訪團成員，搭乘小型的商用飛機前往友邦吐瓦魯；至於其餘的訪團成員，則搭乘另一架專機，先行於4日下午飛抵美國關島過境，在關島國際機場，也早已掛起美國、中華民國與關島旗幟迎接總統訪團；而關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）也透露，她將與賴清德會面，這讓她覺得既興奮又榮幸。

由於吐瓦魯當地機場的限制，跑道僅有1.5公里，所以在安全考量上，大型專機不宜降落；因此，賴清德在吐瓦魯的訪問中，僅率領部分的訪團成員，改搭小型的商用飛機前往吐瓦魯。至於其餘的訪團成員，則搭乘另一班專機，先行前往美國關島過境，等候賴清德結束吐瓦魯行程後，晚間在關島飯店會合。

《ETtoday新聞雲》隨行記者4日搭乘專機，於當地時間下午1時左右抵達美國關島，發現在關島國際機場外，已經掛起美國國旗、中華民國國旗，以及關島等三面旗幟，歡迎訪團抵達。

▼總統賴清德4日上午還在友邦吐瓦魯訪問，部分訪團則先行抵達關島過境，等候晚間賴清德到關島會合，而關島機場已經掛起中華民國、美國與關島旗幟。（圖／記者陶本和攝）。



賴清德規劃在當地時間4日的晚間9點才會抵達關島的下榻飯店，而僑胞、僑領預計在飯店外有一段歡迎儀式；不過因為時間已晚，因此不會再有其他公開行程。至於第二天的行程，據報導指出，賴清德在5日的中午，將會出席駐關島台北經濟文化辦事處在關島凱悅飯店（Hyatt Regency Guam）舉行的午宴；此外，關島總督古蕾露也已先公開透露，她將跟賴清德會面，且強調台灣一直是與關島關係密切的朋友。

古蕾露表示，關島跟台灣3個城市有簽署姊妹市協定，所以雙方一直維持著非常友好的關係。她也強調，希望雙方可以持久這樣的友誼，並且擴大關島緩慢恢復的觀光產業。

古蕾露透露，她跟賴清德除了會談及航空服務產業，增加觀光客之外，也會談到經濟機會、水產養殖、電信，以及關島可以給予台灣什麼樣的協助，或是如何為關島帶來更多投資等議題。

▼總統賴清德4日上午還在友邦吐瓦魯訪問，部分訪團則先行抵達關島過境，等候晚間賴清德到關島會合，而關島機場已經掛起中華民國、美國與關島旗幟。（圖／記者陶本和攝）

