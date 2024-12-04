談南韓戒嚴事件　賴清德：用民主團結彼此、更要讓民主永續

▲總統賴清德於馬紹爾群島共和國國會演說。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，但2個半小時後就被在野黨投票否決，隨後在4日凌晨尹出面宣布解嚴，韓國此次戒嚴到解嚴整個過程僅6小時，引發國際關注。對此，總統賴清德今（4日）說，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是世世代代珍惜守護的生活方式，「民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續」。

目前正在出訪行程中的賴清德，透過臉書表示，全球和國人所關注的韓國情勢，在馬紹爾今天半夜的第一時間，國安會便向我報告相關訊息。我也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人同胞平安。

「今天，我們的行程繼續向前走，一天三國、橫跨兩個時區。」賴清德表示，訪團從馬紹爾出發，前往吐瓦魯，晚上則到關島過夜，「不同的國家，一樣的都是民主的信念；不同的時區，相同的都是自由的空氣」。

賴清德說，在馬紹爾看到了兩國合作計畫的豐碩成果。馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，以及「馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集」，展現我們為世界的健康和公衛所貢獻的心力。我們也在去年，完成簽署「台馬氣候變遷調適應變基金」，共同面對氣候變遷的挑戰。

最後，賴清德強調，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式，「民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續」。