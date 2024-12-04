超懶妻要錢討房！年薪430萬竹科罹癌夫崩潰　提離婚要回1189萬

▲竹科男給零用、送房娶妻，妻子只顧網購被離婚還要賠1189萬。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者劉人豪／新竹報導

在新竹某科技業擔任處長的男子，年薪可達430萬元，和妻子結婚後協議每月拿錢給妻子花用，並購買數間房子登記於妻子名下，使妻子能安心在家照顧二名子女。沒想到妻子不做家事不顧小孩，整天忙購物跟要錢花用，導致男子下班還要處理家事，於是提出離婚。新竹地院判准雙方離婚，妻子要還丈夫1189萬7029元。

根據判決，於新竹科技業擔任處長的男子，與妻子於2015年結婚，並育有二名子女，妻子於婚後即未出外工作，都由他負責在外工作賺錢養家，雙方也協議每月提供零用金供妻子花用，並購買數間房子登記於妻子名下，使妻子能安心在家照顧二名子女。

不過妻子婚後卻無心打理家中事務，毫不節制地購買衣物、奢侈花費，對家中環境衛生也絲毫不顧，於家中各處堆放雜物、不願打掃及清理，使得丈夫工作賺錢外，仍須於返家後全責扛起家事負擔，並負責照顧二名子女生活起居，承受龐大生活壓力，經長年與妻子溝通亦未改善。

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者劉維榛攝）

雙方於2022年分房睡，丈夫因癌症化療，無體力與妻子發生性行為，一年僅1、2次，於2024年則完全無性生活。妻子常徹夜未眠，或在電腦前持續購買衣物，更踹丈夫房門向索討生活費用，甚至要求丈夫交還地契、房契，否則要提起侵占告訴。

雙方商議離婚過程中，妻子要求丈夫將雙方名下不動產均贈與給她，並表示應由丈夫負擔貸款至二名子女成年時，且應將丈夫名下其中一部汽車贈與給她，還要求丈夫每月給付扶養費44000元，丈夫因妻子獅子大開口，無法達成離婚協議。

妻子還突然更換大門門鎖，導致丈夫無從進入家門，報警處理，妻子仍不願開門，導致丈夫只好另尋租所。

法院審理，雙方在訴訟進行中仍相互攻訐，夫妻關係互動未見改善，且妻子於審理期間並無積極有效彌補婚姻裂痕，對分居迄今未提出實質修復婚姻具體方法，新竹地院判准雙方離婚，還要求妻子須返還1189萬7029元。