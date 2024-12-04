竹科男給零用、送房娶妻　她只顧網購被離婚還要賠1189萬

▲竹科男受不了妻子不做家事、只顧網購等等，決定訴請離婚。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

新竹一名在某科技公司擔任處長的男子阿明，年薪可達430萬元，與妻子結婚後，因希望妻子能照顧小孩，每月會提供零用錢花用，還購買數間房子登記在妻子名下。怎料，妻子無心打理家中事務，讓家中堆滿雜物，甚至在他罹癌後分房睡，妻子卻只顧網購衣物，更踹門討要生活費、房產等，讓他氣得訴請離婚。案經法院審理後，判定妻子須返還1189萬。

判決書指出，阿明與妻子在婚前就協議由妻子擔任家庭主婦，阿明則負責外出工作，並每月給予妻子家庭所需生活費用，2人也在民國104年結婚，育有2名子女。

妻子主張，由於新聞常播報虐嬰事件，她拒絕聘請保母，故2名子女自出生至學齡前，均是她全天候親自照料，但她也需要休息時間，所以2人曾協議阿明下班後須共同分擔家事或幫忙看顧子女，且疫情爆發前，她的父母亦會幫忙照顧2名子女。

然而，阿明表示，他確實有與妻子協議提供零用金，也購買數間房子登記於妻子名下，但妻子婚後卻無心打理家中事務，亦不為婚後生活付出，除毫不節制地購買衣物、奢侈花費外，對家中環境衛生亦絲毫不顧，於家中各處堆放雜物、不願分擔打掃及清理等家務，以致他工作返家後，仍全責扛起家事負擔，還要負責照顧2名子女晚間的生活起居，造成龐大生活壓力，經長年溝通仍無果。

阿明也透露，2人在111年3、4月起即已分房睡，他因癌症化療，致無體力發生性行為，夫妻間性行為次數非常少，一年僅1、2次，於113年更是完全無性生活；妻子又常徹夜未眠，或在電腦前持續購買衣物，更曾踹他房門索討生活費用，甚至要求他交還地契、房契，否則要對他提起侵占告訴。

雙方分歧愈演愈烈，在商議離婚過程中，妻子要求他將2人名下之不動產均贈與予她，並表示應由阿明負擔貸款至2名子女成年時，且應將阿明名下之其中一部汽車贈與予她，並每月給付扶養費44,000元，阿明也因妻子獅子大開口的行為，始終無法與被告達成離婚協議。

更誇張的是，妻子某天突然更換大門門鎖，讓他無法進入家門，即使報警處理，妻子仍不願開門讓他返家與2名子女相處，逼得他只好在外租屋，2人也分居迄今。

案經新竹地院審理，法官審酌，2人在訴訟過程進行中仍相互攻訐，夫妻關係互動未見改善，妻子也毫無積極有效彌補婚姻裂痕之舉，對分居狀況與原因，亦未提出實質修復姻破裂的具體方法，則對於婚姻破綻事由發生，阿明顯非屬唯一應負責之一方。最後，判准阿明得離婚，而夫妻財產經過計算，法官也判妻子應返還1189萬。全案可上訴。

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