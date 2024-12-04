夫摩鐵抓包「事後現場」　妻負氣離家竟下海當陪酒女

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小美（化名）2022年間負氣離家出走，後來被他抓包與男性友人同住摩鐵，男方坦承有發生性行為，妻子甚至投身八大行業在酒店陪酒，讓他無法忍受，因而決定離婚並提告求償50萬元。法官日前審理此案，並判小美應賠丈夫15萬元較為適當。

▲人夫發現妻子離家之後，竟然跑到酒店當陪酒小姐。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美2022年間因為與家人發生爭執，一氣之下離家出走，後來被他發現，小美離家之後竟與男性友人共住摩鐵，男方向他坦承兩人有發生性行為；更讓他驚訝的是，小美還跑到八大行業上班，在酒店擔任陪酒小姐，與異性有不正常行為。

人夫起初選擇忍讓，但小美依舊我行我素，最後實在忍不下去了，這才決定離婚並提告求償50萬元。不過，面對丈夫的控訴，小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官表示，關於人夫的主張，有雙方對話紀錄、小美與其他男性的照片等證據為證，小美在婚姻關係存續期間從事酒店陪酒工作，依照一般大眾認知，工作過程中可能會與不同男性有曖昧言語或親密肢體接觸，確實不法侵害到丈夫基於配偶關係的身分法益，且情節重大。

至於性行為的部分，法官認為，現有證據尚無法證明小美確實曾與其他男性發生性行為，考量到雙方身分、地位、教育程度、經濟狀況等因素，最終判小美應賠償丈夫15萬元較為適當，全案仍可上訴。