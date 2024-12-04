訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

記者鄭佩玟／台北報導

陸生團來台交流第八天，今（4日）一早參訪清華大學，除了眾多熱情民眾外，也出現幾十名抗議學生，在陸生團學生下遊覽車要進入校園時，高喊「五星旗滾出去」、「不要文革！」不過陸生們似乎完全不受影響，皆保持淡定步入校內。陸生團抵達清大名人堂後，也在場內表演台灣民歌歌手王夢麟的《雨中即景》。

▲陸生團表演台灣民歌。（圖／記者黃國霖攝）

由於清大校園內有紀念前校長梅貽琦所建的梅園，因此，清大抗議學生的布條寫著「梅有自由、梅有交流」，以抗議這次復旦大學女同學日前脫口「中國台北」字眼，對我國的矮化。

▲陸生到達前，現場現身一群手拿五星紅旗的民眾，與清大學生爆發衝突。（圖／記者黃國霖攝）

只是，相對於抗議學生的數量，現場熱情歡迎與支持的民眾多過好幾倍，尤其中國的六面奧運桌球金牌得主馬龍人氣相當高，現場一群手拿五星紅旗的民眾，當場與清大學生爆發衝突，雙方分別互嗆「台灣獨立」以及「中國統一」，場面一度混亂，舉五星旗民眾並一度齊喊口號、高聲尖叫，讓現場接受媒體採訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑也備受干擾。

場外清大抗議怒喊「台灣獨立」、「游回去」、「游回中國」、「五星旗滾出去，X的」、「渾蛋」、「丟人現眼，丟台灣人的臉」等字眼，支持者則以「馬龍、馬龍、馬龍」的加油聲方式回擊，場面相當混亂。進場後的陸生團，則依既定行程繼續參訪，並現場高歌台灣民歌歌手王夢麟的《雨中即景》，與場外的激烈騷動呈現鮮明對比。