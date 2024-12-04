王世堅批戒嚴可恥「在台灣不要想」　「就算國民黨再次執政也不敢」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

韓國昨（3日）宣布戒嚴，雖在六小時後快速解嚴，仍引起國際譁然。對於朝野皆有文章類比我國政壇現況，綠委王世堅今（4日）受訪時表示，朝野都不該藉由韓國戒嚴事件來政黨攻防、互相恥笑，這都是不對的，民進黨是負責任政黨，宣布戒嚴是可恥的事情，台灣民主政治絕對不會走回頭路，任何人執政要實施或宣佈戒嚴，想都不要想，沒有人敢這麼做，就算如此糟糕的國民黨再次執政也不敢這麼做。

王世堅表示，南韓是台灣非常好的友邦，台灣不適合做任何方面的評論，應該交給韓國朝野、人民共同決定事件發展，身為友邦不應該提出任何評論，台灣絕對不可能實施戒嚴，這不可能，台灣已經百分之百民主化，相信台灣、朝野各政黨及人民的智慧，絕對不可能發布或實施戒嚴。

至於黨團發文類比？王世堅坦言，自己不曉得有這樣的發文，這樣的發文應該不可能存在、會被撤下來，民進黨團從總召、幹事長一路到每位成員態度一致，台灣已經不可能走回頭路，也絕對不可能宣布或實施戒嚴，任何對韓國實施戒嚴的評論，應該都是一時的，自己不曉得有這樣的文章，任何發文違背上述想法的都不存在，也不會被國民接受。

媒體也追問，如何看待國民黨要求賴清德為此道歉，王世堅直言，莫名其妙，這文又不是賴清德寫的，而且他現在正在出訪，不要見縫插針，而且最沒資格談戒嚴、在台灣實施戒嚴的就是國民黨，國民黨應該好好反省，民進黨也不會藉這樣的事情虧國民黨過去多糟糕，任何政黨好壞看在全體國人眼中，自然有定見。

王世堅強調，朝野都不該藉由韓國戒嚴事件來政黨攻防、互相恥笑，這都是不對的，民進黨是負責任政黨，宣布戒嚴是可恥的事情，台灣民主政治已經發展非常完整，絕對不會走回頭路，即便如此糟糕的國民黨再次執政也不敢這麼做了。

王世堅指出，台灣爭取民主過程中，國民黨已經醜態百出，實施戒嚴的就是國民黨，但民進黨也不會藉此反諷，過去就過去了，國民黨應該也有一些良善的有志之士知道國家該如何發展，朝民主政治大道前進，朝野應該互相共勉，而不是互相攻擊、消遣。

王世堅強調，台灣絕對不可能發生任何要宣布、實施戒嚴的狀況，台灣民主政治已經成熟，不可能走回頭路 任何人執政要實施或宣佈戒嚴，想都不要想，沒有人敢這麼做，全台2300萬人都反共、反統，但要用正確方法，我們跟中共不一樣。

綠委王義川受訪時則稱，密切關注韓國政局發展，戒嚴是台灣人心中最痛的，蔣介石政權在台實施戒嚴、殺人無數，台灣人想到這段都痛苦且難過，現在民主自由國家中華民國，不太可能也不會實施戒嚴，大家都要引以為戒，蔣介石殺人無數、實施戒嚴當時的慘況。