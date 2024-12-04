清大生嗆陸生在就不敢拿國旗　蕭旭岑批專制：你叫我拿就拿？

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九基金會邀請中國學生訪台，中生團今（4日）上午訪問新竹清華大學時，有學生拿著國旗要給馬英九基金會執行長蕭旭岑被拒絕，引起小爭執，蕭遭綠營狠酸「怕了！」蕭旭岑下午受訪時解釋，自己當然願意拿國旗，但對方卻是用硬塞的方式，「我為什麼要聽你的？叫我拿就拿？」

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者黃國霖攝）

稍早陸生團還未抵達清華大學前，已聚集大量學生舉台灣獨立布條、揮舞中華民國國旗，同時也有一群手拿五星紅旗的民眾，當場與清大學生爆口角。直到陸生抵達清華名人堂時，現場又產生激烈衝突，清大學生衝上前要蕭旭岑拿國旗，怒嗆他，「是不是大陸學生在就不敢拿？」現場叫囂聲不斷。

不過，蕭旭岑則當場拒絕，並回應學生，「這就是一種專制，你不能要求我做什麼動作。」有學生追問「我可以問問題嗎？」接著指向一旁的中華民國國旗與五星旗問「你的中國是哪一個中國？」蕭旭岑回「中華民國」。

蕭旭岑下午率青年團抵達新竹科學園區探索館受訪時解釋，自己是願意拿國旗的，但學生卻用「硬塞」的方式，所以才會回「我為什麼要聽你的？」再加上要接受媒體聯訪了，手拿著國旗也很奇怪，「我說他們專制的意思是，你不能強制我要做什麼，我願意拿，但是不能『你要我拿就要拿』，我是你的誰？我為什麼要聽你的？」

蕭旭岑又為復旦女大生抱屈，她只是講了習慣用語「中國台北」，就被鋪天蓋地的霸凌，「我們還是民主國家嗎？我真的非常痛心和失望。」