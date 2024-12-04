記者陳家祥／台北報導

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，但2個半小時後就被在野黨投票否決，隨後在4日凌晨尹出面宣布解嚴，韓國此次戒嚴到解嚴整個過程僅6小時，引發國際關注。目前人在韓國釜山的台北市議員柳采葳、鍾沛君現場觀察，當地市場「一切如常」，上班的上班、該上課的上課、出來採買的採買，似乎大家看起來都很從容，沒有過度的在聊這件事情。

▲南韓釜山市場現況。（圖／北市議員柳采葳、鍾沛君提供）



柳采葳、鍾沛君趁著總質詢結束後的空檔赴韓旅遊，沒想到竟碰上韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴，短短6小時就經歷在野黨投票反對、尹出面宣布解嚴，仍是驚慌一場，也意外讓2人重拾「老本行」記者身份。

柳采葳、鍾沛君今（4日）上午特別到市場觀察，她表示，當地一般民眾對於昨天經歷過戒嚴再解嚴短短6個小時時間，這樣的氛圍是沒有太緊張，「早上在市場，該上班的上班、該上課的上課、出來採買的採買，似乎大家看起來都很從容，沒有過度的在聊這件事情」。

柳采葳說，房務人員也表示，看起來沒有像新聞媒體上講得這麼緊張，「在釜山當地的觀察，似乎首爾緊張的氛圍還沒有蔓延到整個釜山，現在大家都是閒聊的狀況，整體的氛圍還是蠻平靜」。

柳采葳提到，現在是外國遊客比較緊張，很難想像2024年的民主國家會經歷戒嚴再解嚴，昨天也觀察到，外國遊客反應比較大，本地人認為是接收到假訊息或這是日常生活，對當地人來說都沒有太大的影響。

鍾沛君說，當地報紙對於戒嚴到解嚴的新聞沒有著墨太多，很大一部分原因是礙於作業時間。而市場採買的人潮川流不息，對照前一天晚上宣布戒嚴後，餐廳的當地人跟外籍遊客的反應有很大落差，外國遊客馬上結帳離開，當地服務生則是非常鎮定，顯然這類的衝突或是緊張氛圍，對韓國人來說不是太特別的狀況。