民進黨挺南韓戒嚴？　張啓楷：想讓白色恐怖變「綠色恐怖」

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅於南韓時間3日頒布戒嚴令，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，而4日凌晨又宣布解嚴；但立院民進黨團卻被抓包貼文附和尹錫悅戒嚴，遭大批網友批評後刪文。民眾黨立委張啓楷4日批評，民進黨團根本企圖利用國際新聞製造話題，進一步激化台灣內部對立，難道想讓過去戒嚴時代的白色恐怖變綠色恐怖嗎？

張啓楷4日表示，民進黨團在Threads原本發文稱「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職.... Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」

張啓楷提及，隨後民進黨團刪除上述發文，並發表聲明稱「民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。」

張啓楷批評，假如民進黨團真的只是轉發國際訊息，並與國內政壇狀況進行對照，為何要刪除發文？是做賊心虛嗎？還是發覺做出不當類比？其次，韓國政府在12月4日上午4時30分宣布解除戒嚴了，截至12月4日上午為止，已經過去幾個小時，民進黨團為何沒有轉發韓國解除戒嚴的國際訊息？

張啓楷抨擊，民進黨團原本在Threads的發文，對於戒嚴令的背景與影響，顯然嚴重欠缺基本的認知，尤其將韓國的戒嚴跟台灣政治議題扯上關係，根本就是企圖利用國際新聞製造話題，要進一步激化台灣內部的對立，這樣的政治操作不僅顯得輕佻，還凸顯了民進黨對國際事務認知的膚淺。

最後，張啓楷說，立法院今年5月通過國會改革法案，民進黨利用釋憲來阻擋國會改革，韓國宣布戒嚴，民進黨團又見獵心喜，拿戒嚴來恐嚇台灣人民，民進黨難道是想讓過去戒嚴時代的白色恐怖成為綠色恐怖？呼籲民進黨千萬不要一邊高喊著民主，一邊又在打壓民主！