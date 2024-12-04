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在韓獨旅「宣布戒嚴手機狂震」他被嚇醒！PTT喊快做1事：賺爛

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

▲南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

南韓總統尹錫悅的「6小時戒嚴令」，引發國際譁然，不過尹錫悅強調「宣布戒嚴是拯救國家，打擊試圖破壞自由民主憲政秩序的勢力」。一名在韓國獨旅的網友表示，睡到一半手機狂震，突然被通知戒嚴，讓他超傻眼。對此，網友笑喊快開直播，賺一波流量，「台灣沒幾個人可以同時擁有，宣布戒嚴跟解嚴的經驗」。

有網友於3日台灣時間晚上11時30分在PTT發文，「人在韓國獨旅自由行，我還回得去嗎？」在飯店睡覺，被手機震動吵醒，打開電視一看，居然宣布戒嚴，「剛看新聞士兵都出來了，在台灣都沒遇到竟然在韓國遇到了！請問我還回得去嗎？」

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貼文曝光，網友打趣喊快開直播，「立刻轉職實況主直播，旅費賺回來了」、「趕快去國會現場直播啊」、「不要再躺著了，現在就出門直播」、「直接開直播當網紅啊！這可是一生一次的大場面耶」、「開直播賺流量」、「快衝國會直播」。

也有網友表示，「回來記得吃豬腳麵線喔」、「回來記得買張樂透」、「機會難得，體驗當地文化」、「免費加贈的觀光行程」、「人生難得有幸能見證歷史事件，享受吧」、「早上可能會有抗議人潮，注意安全」、「超賺好嗎，先去體驗一波戒嚴生活」、「明天就沒事了啦，你直接在現場看笑話欸」。

南韓總統尹錫悅於3日當地時間晚間10時20分許發表臨時談話，宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施；韓國國會隨後於4日凌晨通過解除緊急戒嚴令決議案，宣布戒嚴令無效，而尹錫悅大統領於當地時間凌晨4點30分宣布接受國會決議，並決定解除戒嚴令、撤回軍隊。

▼原PO被手機震動嚇醒。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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