連迎4天好天氣　周五東北季風、冷氣團來襲「全台急凍」

▲周五到周六東北季風增強、冷氣團南下，台灣天氣將轉為濕冷，中南部氣溫也會下降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣放晴，天氣風險公司天氣分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日受到冷高壓出海減弱帶來偏東風影響，各地晴時多雲的穩定天氣，白天高溫回升到23至25度，南部26至27度以上，感受算是溫暖舒適。

不過廖于霆表示，隨太陽下山，輻射冷卻效應發威，各地氣溫將明顯下降，嘉義以北低溫15至18度，高屏18至19度，部分地區日夜溫差接近10度。

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他指出，明、後天受到偏東風影響，維持晴朗穩定，日夜氣溫差大的天氣型態，僅東半部雲量稍多，偶有短暫雨，低溫一天比一天回升約1度。周三、周四東北風稍增強，北部、東北部雲量變多，東北角偶有零星雨。

廖于霆說，周五到周六東北季風更增強，後續冷氣團南下，台灣天氣將轉為濕冷，中南部氣溫也會下降，不過還有將近一週時間，大家還是可以好好把握未來4、5天相對穩定且較溫暖的天氣。

此外，廖于霆提到，中南部空氣品質因風速弱，擴散條件不好，污染物容易累積，經常會達到對敏感族群不健康或對所有族群不健康等級，提醒容易過敏的朋友外出要做好防護措施，避免在外面活動太久。