屏東救國團「GO台北～奇幻動物新樂園營隊」即起報名

▲屏東縣救國團GO台北~奇幻動物新樂園營隊 。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年屏東縣救國團寒假辦理墾丁旭海小琉球自行車輕騎營、密室逃脫麗寶科學探險隊、冒險學堂-虎嘯戰鬥營、農趣日常-鄉野樂活體驗營、蛋糕大師的卡丁車對決、DIY夢工廠‧小小創客探索營、GO台北~奇幻動物新樂園等營隊，提早報名享有早鳥優惠。

其中GO台北~奇幻動物新樂園活動，大人小孩皆可參加，活動中鼓勵孩童透過走讀、探訪、輕鬆有趣的氛圍中，一起探索整個台北城；藉由活動中培養孩子的好奇心、觀察力及團隊合作精神。三天探索景點包含:千巧谷牛樂園牧場、台北搭船、捷運初體驗(八里左岸公園、淡水老街)、士林夜市、兒童新樂園、台北天文館、木柵動物園、車籠埔斷層保存園區。

營隊全程由安排經驗豐富的工作人員陪伴，確保孩子的學習安全與活動樂趣。活動報名費5,500元/人，現在報名另享有優惠。

另有墾丁旭海小琉球自行車輕騎營、密室逃脫麗寶科學探險隊、冒險學堂-虎嘯戰鬥營、農趣日常-鄉野樂活體驗營、蛋糕大師的卡丁車對決、DIY夢工廠‧小小創客探索營等營隊，洽詢地點屏東縣救國團(屏東市成功路206號)或洽詢專線08-7361084。

「活動期間所有膳食、住宿、交通皆由中國青年旅行社安排辦理，合規合法，請家長們安心報名。」相關訊息可查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）7361084分機31承辦人范曉雲小姐。

#救國團寒暑期休閒活動線上報名網https://youth.cyc.org.tw/

#救國團休閒活動臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cycyouthatv/

#救國團青年休閒活動LINE@官方帳號LINE ID:@229srzmd