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屏東縣救國團寒假活動　體驗滑草卡丁飛車樂趣之旅

▲屏東縣救國團寒假辦理美味杯子蛋糕、體驗滑草卡丁飛車樂趣之旅。 。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東縣救國團寒假辦理美味杯子蛋糕、體驗滑草卡丁飛車樂趣之旅。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣救國團今年寒假辦理一個梯次製作美味杯子蛋糕、體驗滑草卡丁飛車樂趣之旅，即日起報名。

▲屏東縣救國團寒假辦理美味杯子蛋糕、體驗滑草卡丁飛車樂趣之旅。 。（圖／屏東縣救國團提供）

屏東縣救國團表示，這項活動，由專人專車帶著小朋友前往大台南，參觀奇美食品幸福工廠，認識奇美食品生產過程和製作原理，並在專業蛋糕教室由老師手把手親自教學製作兔子糖霜杯子蛋糕，中午大啖奇美食品自助餐，奇美包子、水餃、食蔬熱炒、飲料無限量吃到飽。

午後來到永康貨櫃公園，玩無動力卡丁車、貨櫃滑草車、室內大白鯊攀岩等活動，從蛋糕製作中訓練孩子們的耐心和細心，並對食物製作學學習知識觀念，了解愛惜資源，不浪費的意義。在遊戲中培養肌耐力和手眼協調，真正做到邊玩邊學全能鍛鍊。

該救國團表示，今年寒假僅辦理02/06這個梯次，活動期間所有營隊膳食、住宿、交通皆由中國青年旅行社安排辦理，合規合法，請家長們安心報名。查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）7361084分機21承辦人胡昕暐先生。

#救國團寒暑期休閒活動線上報名網https://youth.cyc.org.tw/
#救國團休閒活動臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cycyouthatv/
#救國團青年休閒活動LINE@官方帳號LINE ID:@229srzmd

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