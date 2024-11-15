　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥　共同見證追火車十週年

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲2025新北市鐵道馬拉松接力賽開報記者會由市長侯友宜（左）及觀旅局楊宗珉局長（右）共同啟動，開啟黃金十小時報名早鳥優惠！

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

十年一載，2025新北市鐵道馬拉松迎來十週年，將在114年4月20日開跑，賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，總計1,100隊的名額，追火車在第9屆推出各棒代表角色的七神IP後，深受追友們好評喜愛，在第10屆也將七神IP巧妙呈現在追友們最期待的各項物資設計中，繼續陪伴追友們一起追火車！本次特別推出黃金10小時報名優惠、企業專屬訓練營、號召在地店家推出追火車10週年限時限量限定好物等，快找好你的隊友們一起手刀報名！

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲新北市鐵道馬拉松接力賽已成為本市年度重要盛事（圖為2024鐵道馬資料照）。

黃金10小時報名優惠，將於記者會後11點整準時開報，只要在開報10小時內（至晚上9時）完成報名且完成繳費者，即享有該隊伍報名費95折優惠，還享早鳥限量色跑衣！賽事中更特別規劃凡報名10隊以上的企業團體，將可獲得為其量身打造的企業專屬訓練營，藉由賽前飲控教學與跑步訓練來為參賽的企業隊伍提供最佳的參戰心法，期許為企業隊伍爭取最佳團隊成績。追友們除了能擁有十週年的專屬物資外，本次賽事更號召許多在地店家推出追火車10週年限時限量限定好物，包括10週年限定手工吐司、石花凍飲以及在地食材製作的特色小點等，希望能夠在第10屆賽事中讓追友感受到更不一樣的在地好滋味與在地人情味。現場除了展示歷屆以來的物資外，也邀請連續9年都來參賽的忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎並分享參與追火車一路以來的精彩歷程，也期待變裝組們能夠發揮創意，一起來個10週年超狂變裝！

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲新北市鐵道馬拉松接力賽變裝組裝扮創意十足（圖為2024鐵道馬資料照）。

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲鐵道馬十周年推出獨特LOGO外，也持續將7神IP融入跑者物資中。

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲記者會邀請歷年參賽的鐵道馬忠誠追友代表到現場接受忠誠追友返校榮譽獎。

新北市侯友宜市長表示，去年報名不到1個月就報名額滿，鐵道馬已成為本市年度盛事，不僅帶動地方觀光產業發展，更成功打造獨特的運動觀光品牌。這項賽事結合了在地人文、自然景觀及鐵道文化，十年來吸引無數跑者體驗新北之美，也為貢寮、雙溪等地區帶來可觀的觀光效益。透過賽事的舉辦，不僅提升了在地商家的經濟收益，更讓參賽者能深度體驗當地特色美食和人情風味。即日起鐵道馬火熱開報歡迎至伊貝特報名網搜尋，更多活動資訊請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。

▲▼新北,鐵道,馬拉松,早鳥,變裝,企業。（圖／新北市政府提供）

▲所有與會貴賓齊聚預祝2025鐵道馬十周年追火車圓滿順利。

活動報名請於伊貝特報名網搜尋「Running Holidays-2025新北市鐵道馬拉松接力賽」
「旅跑新北」官方臉書粉專：https://www.facebook.com/runntpc/
新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/
「新北旅客」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntctour/
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
瘋狂天兔「走走停停」延後明傍晚登陸　2地首當其衝
韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到
LIVE／天兔放慢轉向「雨炸3地」　氣象署最新說明
快訊／天兔颱風陸警範圍擴大4地　暴風圈殺到台灣南方近海
她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多
蜜雪薇琪的她「46歲素顏」罕曝光　蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生
好市多上架大包裝魔性口味洋芋片　會員驚訝：很多人1次買2、3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥　共同見證追火車十週年

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓「工作室業務繁忙」

桃園市總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批現行財劃法不公

桃園義消出勤捕蜂被螫不治　市議員徐玉樹爭取隨車配備自救針劑

熱心公益回饋社會　台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

南投縣首推高中職以下獎助出國學習計畫　明年申請對象擴及大專校院

11／13全國單日詐騙金額4.1億　南投公布打詐數據、手法！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥　共同見證追火車十週年

桃園藍營民代母親登山遭虎頭蜂螫傷　籲戶外活動做好防護措施　

桃園跨年晚會經費不到千萬！　民代建議增加搶卡司

擺脫藥癮不孤單！　桃園衛生局：社會多元服務網絡幫助復原

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓「工作室業務繁忙」

桃園市總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批現行財劃法不公

桃園義消出勤捕蜂被螫不治　市議員徐玉樹爭取隨車配備自救針劑

熱心公益回饋社會　台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

南投縣首推高中職以下獎助出國學習計畫　明年申請對象擴及大專校院

11／13全國單日詐騙金額4.1億　南投公布打詐數據、手法！

天兔暴風圈今深夜碰觸南方陸地　明傍晚登陸「可能在台上空消散」

委內瑞拉11比0扣倒荷蘭　率先搶進12強複賽

超車驟停挨罰2.4萬　駕駛「告知騎士沒兩段式轉彎」免罰理由曝光

快訊／台積電漲5元至1040　台股開盤上漲52點

嘉義4煞揮棒砸宮廟！少年持瓦斯槍反擊　「5人全遭警帶回」畫面曝

贈票／GOT7有謙寵鳥寶寶！11／22開唱過生日《ETtoday》送你看演唱會

2025新北市鐵道馬拉松開報！黃金10小時一起搶早鳥　共同見證追火車十週年

48歲六月大秀「零贅肉筆直美腿」：中年婦女積極奮發向上！

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

快訊／國道追撞物流車！豪華休旅起火「燒到爛毀」　駕駛送醫

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

地方熱門新聞

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

義消捕蜂被螫不治　桃市增自救針劑

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

身障婦步花甲之年再創業　靠職訓生意好

台南市獅子會捐贈南消五大隊消防救災設備

桃園總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批財劃法不公

桃園跨年晚會經費不到千萬　民代建議增加

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

擺脫藥癮不孤單　賈蔚：多元服務網絡助復原

南投打詐統計數據、手法公布！

南投縣推動全台唯一暗空公園獲天下城市治理卓越獎

林口三井OUTLET二館開幕　2.4萬坪商場創2000個就業機會

屏東縣今年迄今發生4992詐騙案　財損逾19億

南投縣獎助出國學習計畫明年申請對象擴及大專校院

更多熱門

相關新聞

新北優良公寓大廈評選頒獎　攜手社區共創宜居城市

新北優良公寓大廈評選頒獎　攜手社區共創宜居城市

新北市政府12日舉辦「2024年度新北市優良公寓大廈評選頒獎典禮」，侯友宜表示，市府透過表揚優良公寓大廈，攜手大小社區持續推動居住安全、環境永續及社福關懷等項目，讓市民安居樂業、在地扎根，打造新北成為安心宜居的城市。

埔墘福德宮捐贈氧氣製造機　侯友宜感謝廟方善舉

埔墘福德宮捐贈氧氣製造機　侯友宜感謝廟方善舉

新北水環境建設大賞　營創四棲優質水岸廊帶

新北水環境建設大賞　營創四棲優質水岸廊帶

新北推動育兒照護　侯友宜：提升社工福利

新北推動育兒照護　侯友宜：提升社工福利

喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

關鍵字：

新北鐵道馬拉松早鳥變裝企業

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

LIVE／天兔明午暴風圈觸陸　氣象署最新說明

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

賀棒球二連勝！超商再祭買1送1

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面