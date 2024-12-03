高雄公務員爆跳船潮？　市府揭「離職主因」：流動無明顯波動

▲高市府離職人數六都第二，白喬茵要求徹查改善職場環境。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（3）日在議會總質詢表示，近3年高雄市公務員總離職人數高達1969人，僅次於物價最高的台北，離職總人數排六都第二。對此，高雄市政府人事處澄清，去年高市府離職率於六都中排名第4，流動原因主要以陞遷、職務歷練等個人生涯規劃為主，流動人數並無明顯波動。

白喬茵今在議會指出，市府從市長、副市長飆罵同仁開始，下面主管一一仿效，不少同仁無法忍受主管的言語霸凌、勞逸分配不均，寧願放棄退休金也要離職。從110年到112年這3年，高雄市公務員減少比例六都最高，離職總人數高達1,969人也僅次於物價最高的台北。

▲白喬茵爆料，市府公務員出國得on call，在日本地鐵崩潰爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵更說，晚上10點多，經過四維、鳳山行政中心，還有非常多的公務員在加班，甚至有公務員反映出國旅行還要處理1999陳情，休假也要工作，崩潰到在日本地鐵大哭。她質疑，這些公務員到底是因為局處業務太多真的做不完，還是有人作威作福，仗著有後台，塑造勞逸不均的職場？

高市府人事處對此澄清說明，112年高市府離職率於六都中排名第4，此一數據包含調職、及警察消防統調等人員，議員解讀數據方向恐有誤解。

依據銓敘部年報資料顯示，109-111年全國離職率，高市府均居第三、第四名，歷年調動及離職人數並無明顯波動，112年高市府離職率於六都中排名第4。

▲白喬茵爆料，市府公務員出國得on call，在日本地鐵崩潰爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

人事處強調，112年退休人數約630人（佔36%），外部機關升遷、商調等約1100人（佔64%）；尤其，警消人員調動為參加內政部警政署及消防署辦理統調外調。

經高雄市政府人事處分析，流動原因主要以陞遷、職務歷練等個人生涯規劃為主，以及返鄉、照顧家人等家庭因素，整體而言，離職流動比率於六都中排名第四，流動人數無明顯波動。

高市府強調，為提高公務人員留任意願，將積極爭取待遇調升、職務列等提高，並向中央爭取員額鬆綁，增加公務人員編制，減輕現職人員工作負擔。