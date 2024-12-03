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社會 社會焦點 保障人權

移民署驚爆專委逼女下屬陪酒+性騷　大隊長連坐遭拔官

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署日前接獲南區事務大隊謝姓專門委員遭檢舉，匿名檢舉信指稱，南區事務大隊在10月22日到24日舉辦非法外國人工作講習會報，23日講習後舉辦餐敘，謝姓專委當場發飆刁難該單位女性職員沒準備他愛喝的啤酒，續攤時並要求同名女職員坐在他身旁倒酒，儼然把移民署基層女職員當免費傳播妹使用。

移民署表示，接獲謝姓專委騷擾女性同仁情事後，不待女性同仁提出申訴，移民署立刻把謝姓專委調職並調整工作內容；後續接獲同案疑涉職場霸凌之檢舉，雖為匿名檢舉，移民署證實，該案已經成立性評會及職場霸凌委外審查會展開調查。

移民署強調，目前指派政風室查處，署人事室派員協助當事人告知女性自身權益。涉及性騷部分，移民署依《性別平等工作法》召開性評會調查，並報請內政部針對當天出席餐會涉及不當言行的謝姓專委、南區事務郭姓大隊長調整駐地及工作職務。

涉職場霸凌部分，移民署委由兩位外部專家、政風人員組成小組，以專業、公正釐清事實，調查結果出爐後將追究當事人處分及主官連帶責任。移民署強調，本次徹查將採取最高規格，包含媒體報導餐會飲酒性騷情節也將一併調查謝姓專委是否涉言行不檢部分，將依調查結果續處。

據傳遭性騷擾霸凌的女同仁目前申請留職停薪，移民署解釋，因女當事人育有未滿3足歲之子女，日前依規定提出育嬰留職停薪申請，移民署已依法同意，並無外傳因遭打壓而倦勤問題。

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尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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