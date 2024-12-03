高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call　在日本地鐵爆哭

▲高市府離職人數六都第二，白喬茵要求徹查改善職場環境。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

職場霸凌爭議備受關注，高雄市議員白喬茵今（3）日在議會總質詢表示，近3年高雄市公務員總離職人數高達1969人，僅次於物價最高的台北，晚上經過公務機關時，也經常看到燈火通明，很多公務員還在加班，甚至出國還得on call。她要求市長應該針對這些現象徹查，改善職場環境。

白喬茵指出，市府從市長、副市長飆罵同仁開始，下面主管一一仿效，不少同仁無法忍受主管的言語霸凌、勞逸分配不均，寧願放棄退休金也要離職。從110年到112年這3年，高雄市公務員減少比例六都最高，離職總人數高達1,969人也僅次於物價最高的台北。

▲▼白喬茵爆料，市府公務員出國得on call，在日本地鐵崩潰爆哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵指出，晚上10點多，經過四維、鳳山行政中心，還有非常多的公務員在加班，甚至有公務員反映出國旅行還要處理1999陳情，休假也要工作，崩潰到在日本地鐵大哭。

白喬茵批評，這些公務員到底是因為局處業務太多真的做不完，還是有人作威作福，仗著有後台，塑造勞逸不均的職場？對此，市長陳其邁表示，最新一年公務員人數增減比例統計，最高是台北、新北跟桃園，約11-10%，高雄排第四，比例約9.8%。

陳其邁說，公務員離職原因有很多，例如升遷、調職或是生涯另有規劃離開職場等，不見得待不住，可能有自己的規劃或是更好的機會，高雄也有很多同仁到台北。

白喬茵則要求市長針對這些現象徹查，將改善市府同仁的職場環境及心理健康狀況列為首要目標。