雲林主張農地發展權入法　內政部：反坐實永世為農奴論述

▲雲林主張農地發展權入法，內政部強調，貿然入法恐引發災難。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

雲林縣政府主張要將「農地發展權」納入國土計畫法，稱透過合理調配制度，可使農民穩定收入，進而增加農地面積及生產效率。但內政部說，雲林縣未能明確定義「發展權」，且與「農業權」混為一談，貿然入法恐引發災難，促使掮客大量低價收購農地，導致農地價格在市場比價下崩跌；且發展權移出後，土地即永久做為農地使用，反而坐實雲林縣所謂永世為農奴的論述。

內政部指出，農地發展權議題涉及土地價值計算，如何換算交易價值；且何謂「非農業縣市」?另農地發展權涉及跨縣市移轉措施，在國內外均無相關案例，若在未與各地方政府妥適溝通，貿然將農地發展權入法，恐使各縣市農地重演公保地容積移轉，導致土地掮客大量低價收購，從中獲取價差利益。此外，也會因價格競爭導致農民賤價出售農地等情事發生，這絕非農民之福，也不利於農業發展。

另外，內政部也針對各縣市對於農1農2劃設疑義再次說明，地方政府得依照全國國土計畫、各縣市國土計畫指導，並依照農地現況條件進行檢討，審議階段會同農業部審視劃設成果合理性。因此，不會因農1、農2的劃設而對農民權益產生影響，也不會因國土計畫上路，兩者變更條件而有所不同。

反觀，農業部多年來持續推動包括農地對地給付、確保糧食安全給付等堆疊式給付政策及三保一金的四大福利制度(農民健康保險、農民職業災害、農民退休儲金及農業保險)等努力落實農業權，改善農業生產環境、增加農民福利與生產補貼及強化農業生產效率，相關措施也皆不會因國土計畫上路而有所影響，並將對實際從農者給予更多照顧。

內政部再次強調，為落實農民照顧及農地利用權益，國土計畫法及相關子法均已納入，重申在農地發展權論述未明確之前提下，不應貿然入法，避免損害農民權益。