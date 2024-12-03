釐清體制癥結　內政部：啟動勤安會討論職場霸凌

▲內政部次長馬士元。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為建立公務機關職場霸凌防範及推動中央警察大學學生輔導單位法制化，內政部於今年 11 月 29 日由政務次長馬士元召開「內政部警消勤務安全促進與事件調查會」（勤安會），就相關議題與警政署、消防署、移民署、空中勤務總隊進行研討。而針對近日遭披露的疑似霸凌案件，勤安會也會儘速在 12 月的第一週展開委員與投訴者的面對面訪談，以了解這些累積多年的問題癥結。

有鑑於公務機關員工遭職場霸凌事件頻傳，如何落實健康友善職場環境，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，是政府機關責無旁貸的責任與義務，勤安會多位委員提出研議雙向考評機制、推動定期去識別化的調查、建立職場良好雙向溝通管道、以及避免主管過度濫權而模糊管理與霸凌界線等多項建議。

站在保護被霸凌者立場，內政部認同委員提出朝建立第三方申訴管道為目標，同時加強吹哨者保護，在不影響行政制度下，透過外部資源來協助接受申訴，並進行第一線調查，避免權力不對等；另申訴期間，應考量適時凍結申訴者勤務及人事異動，保障其權益，促使其他被霸凌者願意站出來申訴的意願。

另針對監察院提出警大研究生自戕案件糾正案，勤安會委員提出之具體建議，包括落實學生離校後的追蹤關懷、建立校方與地方警局之間的輔導轉銜機制，同時請警大與時俱進，評估調整學員生獎懲規定之評議制度，對於情節重大之議題，應參考現行法律實務，給予學生公平合理之處分，並期待警大從案例中擷取寶貴經驗，並規劃向軍事院校取經，並向教育部申請學生輔導資源之補助與支援。

會議主席馬士元最後表示，每一位為國家服務之公務員，都是國家重要的人力資產，希望藉由大家的力量，努力形塑「願意說出來」的職場文化，提高同仁願意申訴的信任感，並且透過推動合理管理的教育訓練，讓長官與部屬、同仁之間能夠以同理心相處，以杜絕霸凌事件的發生。

而針對近日媒體或者社群網站所披露的疑似霸凌案件，內政部勤安會也會儘速在 12 月的第一週展開委員與投訴者的面對面訪談，以了解這些累積多年的問題癥結。

勤安會自今年 6 月 27 日成立迄今已召開 7 場會議，研討議題包括警消勤務簡化、健康檢查納入心理健檢項目，以及裝備充實等計 17 項議題，內政部對歷次會議委員所提寶貴意見相當重視，並列入管考，期透過各項研討結果，作為未來提升警政、消防、移民及空勤相關政策決策與推動之重要參據。