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嚴查房市紅單交易　內政部3年抓79建案違規共罰7337萬

▲▼林口龜山地區房市高空鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部嚴查房市紅單交易，3年已稽查1157個建案，抓出79建案違規、共裁罰7337萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（29日）表示，建商銷售預售屋或新建成屋使用俗稱「紅單」的購屋預約單，除應書面確定買賣價金、標的物外，不得約定有保留簽約、出售或其他不利於買方的事項。自110年7月修法至今，全國總計已稽查1157個建案所使用的紅單，其中有79個建案違反規定、共計裁罰7337萬元。

為保障消費者權益，內政部110年7月修正施行的「平均地權條例」特別規定，建商銷售預售屋或新建成屋時所使用的「購屋預約單（俗稱紅單）」，除應書面確定買賣價金及標的物外，不得約定有保留簽約、出售或其他不利於買方的事項。

內政部說，該項規定已納入縣市政府預售屋稽查重點，從110年7月至今年9月底，全國總計已稽查1157個建案所使用紅單，其中有79個建案違反規定、共計裁罰7337萬元。內政部提醒業者，在推案銷售前，務必遵守紅單銷售規定以維護消費者權益。

內政部說明，依「平均地權條例」規定，業者如有違反紅單銷售規定者，縣市政府可按戶（棟）處15萬元以上100萬元以下罰鍰。且為協助業者依規定銷售，目前已協調不動產開發、代銷經紀商業同業公會全聯會，訂定紅單範本提供會員使用。

同時內政部也表示，依過往稽查違規案例，整理紅單常見違規態樣，例如約定買方逾期未簽約或未補足定金，建商即可直接沒收買方已繳定金；或是約定買方繳交斡旋金後，才可安排購買該房屋之順位等不利於買方違規情形，業者可至地政司網站「實價登錄2.0專區」下載參考。

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