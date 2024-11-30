訪友後恍神！海邊「騎80公里」到山腳下　草屯暖警助他返家

▲雲林縣籍老翁從麥寮鄉騎車迷航80餘里到南投，草屯暖警提供熱食充飢、協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

雲林縣麥寮鄉一名80歲老翁日前下午騎車出門，欲返家時卻無故迷路，不知不覺騎乘數小時後，於深夜10時騎到草屯警分局門口；中正派出所長張躍騰及所內警員見其精神恍惚，趕緊引領進入休息並提供泡麵果腹，也聯繫家屬將其帶回，讓心急如焚的家屬放下心中大石。

「阿公，你住哪裡？怎這麼晚還騎車在外面！」「我住麥寮！」警方據老翁描述表示，當天他下午2時許去自家附近的朋友住處泡茶聊天，返家時卻不知為何精神恍惚、迷失方向，漫無目的的沿著道路持續騎行，當意識恢復清醒時，發現映入眼簾的竟是警局招牌，這才停車。

張躍騰及員警李博丞、林沅萱、曾宥程當時正於分局駐地前，看見神情恍惚的老翁，趕緊趨前關懷，老翁才知道自己原來騎到草屯鎮，距麥寮超過80公里之遠；員警們知道他騎如此久遠的路程、途中滴水未進，也都大吃一驚，於是一邊協助聯繫家屬、一邊提供泡麵先讓他充飢。

而遠在麥寮鄉的家屬在晚餐時間未見老翁返家，早已急成熱鍋上螞蟻、在街坊四處找人，也至當地派出所報案協尋；接獲警方打來尋獲的電話後，不禁喜出望外，迅速趕赴草屯載送老翁回家，對張躍騰等人的善行也感激不已，頻頻稱謝。