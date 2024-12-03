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停火不到一周！以色列空襲「黎巴嫩南部9死」　互控違反協議

▲▼ 以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）

▲以色列2日空襲黎巴嫩南部。圖為黎巴嫩首都貝魯特遇襲畫面。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列與真主黨達成的停火協議，於當地時間27日凌晨4時生效，未料不到一周就破裂，雙方互控違規。以色列2日晚間空襲黎巴嫩南部2座村莊，導致9人死亡、3人受傷，宣稱這是為了報復真主黨打擊其軍事哨站。BBC指出，這起暴力事件凸顯了停火協議的脆弱性。

以色列國防軍（IDF）證實2日空襲黎巴嫩南部的塔盧薩（Talousa）和哈瑞斯（Haris），此外也襲擊了「黎巴嫩全境」的數十個真主黨目標及基礎設施，同時卻又重申對於停火協議的承諾。

此前，真主黨朝著以色列占領地區的以軍陣地發射迫擊砲，宣稱這是為了回應以色列「違規」而實施的「防禦性警告」攻擊。不過，以色列表示，真主黨針對杜夫山地區（Mount Dov）的襲擊沒有造成傷亡。杜夫山地區是以黎邊境的一塊爭議地區，在國際上又被稱為「席巴農場」（Shebaa Farms）。

在美國與法國斡旋之下，這項停火協議旨在結束以色列與真主黨之間長達13個月衝突，包括要求真主黨60天內終止位於黎巴嫩南部的武裝存在，以色列也必須在同一段時間內撤離該地區。

西方宣稱，這項協議將「停止在黎巴嫩的戰鬥，確保以色列免於真主黨及其他在黎巴嫩活動的恐怖組織的威脅。」但以色列總理納坦雅胡表示，如果真主黨違反相關條款，以色列將毫不猶豫發動攻擊。他也形容，真主黨對於杜夫山地區的攻擊「嚴重違反停火協議」，誓言「做出強而有力的回應」。

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