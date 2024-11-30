澤倫斯基暗示：願接受停火協議　換加入北約資格和保護

▲澤倫斯基暗示烏方願意接受停火協議，以接受北約保護。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基首次表態，暗示願意接受一項停火協議，讓烏克蘭受基輔控制的領土納入北約保護範圍，同時通過外交方式談判收回其餘被占地區。此舉被視為對結束戰爭激烈階段的最新努力，然而，烏克蘭仍堅持不會正式割讓任何領土予俄羅斯。

澤倫斯基在接受天空新聞訪問時表示，為了結束戰爭，他支持烏克蘭控制的地區立即成為北約成員國的一部分，以防止俄羅斯總統普丁繼續侵佔更多領土。他強調，其他被占領的地區可通過「外交途徑」逐步收回，但未提及對克里米亞（Cremia）或頓內茨克（Donetsk）等地區的主權讓步，依然維持其立場，即不將這些領土割讓給俄羅斯。

美國總統大選落幕後，當選總統川普揚言要結束這場已持續近三年的戰爭，外界認為川普可能提議烏克蘭以割讓土地換取北約保護。對此，澤倫斯基表示，他願意直接與川普對話，因為烏方需要與新領導人建立清晰的溝通管道，以尋求更大支持。他回憶去年9月的會面氣氛融洽，並期待未來展開更具建設性的討論。

▲澤倫斯基期待與川普直接對話。（圖／路透）

不過，他也強調，停火的前提是烏克蘭控制的地區立即被北約承認，並納入其保護範圍，「我們需要迅速行動，把我們控制的領土置於北約保護傘下，這樣我們才能以外交方式收回其他領土。」

在整個衝突過程中，澤倫斯基始終堅持烏克蘭對其所有領土的主權，包括俄羅斯在2014年佔領並吞併的克里米亞。他表示，根據烏克蘭憲法，這些地區的主權無法割讓，任何改變都需經過自由、公正的全民公投，強調基輔必須重新控制這些領土，才能進行相關投票。

然而，截至目前為止，烏克蘭約有五分之一領土仍在俄羅斯控制之下，且俄方多次宣稱不會在任何和平協議中放棄所佔領土。澤倫斯基則持續敦促國際社會提供更強有力的軍事支持，以強化烏克蘭在外交與戰場上的談判籌碼。