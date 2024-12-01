以色列空襲加薩5死　人道組織員工也身亡「被控恐怖份子」

▲以軍11月30日空襲汗尤尼斯，人道組織「世界中央廚房」（WCK）員工喪命。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）11月30日空襲加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis），造成至少5人喪命，其中包括人道組織「世界中央廚房」（WCK）員工。以軍指控，其中一人涉入去年10月7日的恐怖攻擊。

巴勒斯坦通訊社Wafa報導，以軍11月30日針對加薩南部的空襲，至少導致5人死亡，其中3人為WCK員工，包括該組織在加薩的負責人。社群媒體流傳畫面顯示，一輛白色轎車停在路邊，部分燒毀、車頂塌陷。太平間裡出現許多燒焦物品，包括衣物、筆電與帶有WCK標誌的識別證。

BBC報導，以軍證實空襲「擊中一輛載著參與10月7日凶殘屠殺恐怖份子的車輛」，此人涉入以色列南部集體農場尼爾奧茲（Nir Oz）的攻擊，目前受僱於WCK，被情報單位監視一段時間、獲知可靠即時位置資訊之後，才遭擊斃。

以軍表示，這輛民用汽車「沒有標誌」，其行動「未被協調、用於運輸援助物資」，要求WCK「澄清並且緊急調查」僱用涉入針對以色列恐怖行動的員工一事。

WCK也「很傷心地」宣布在加薩暫停行動，因為一輛載著員工的汽車，被以色列空襲擊中。不過，該組織表示「不知道」車上任何人與10月7日的攻擊有關，目前仍在尋求更多細節。

此外，英國慈善機構「救助兒童會」（Save the Children）也表示，39歲員工卡迪（Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi）同日下午在汗尤尼斯遇害，他正要從清真寺回家找妻子與3歲女兒，卻在途中身亡。

目前尚不清楚，上述2組織員工是否在同一場空襲之中喪生。「救助兒童會」宣稱，汗尤尼斯當天發生了2場空襲，但BBC無法獨立核實這個說法。