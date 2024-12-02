放棄大學赴以色列從軍！　21歲美籍士兵「命喪哈瑪斯突襲」

▲ 以軍證實諾伊特拉在哈瑪斯突襲當天陣亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以裔美籍男性諾伊特拉（Omer Maxim Neutra）18歲時毅然回到以色列從軍，去年10月7日哈瑪斯突襲後失聯，家屬堅信他還活著，只是被扣為人質。但事隔約14個月，以色列國防軍（IDF）分析相關情報及證據後於2日證實，他已在當天哈瑪斯行動中陣亡，遺體則被運回加薩扣押至今。

綜合《以色列時報》等外媒，21歲的諾伊特拉擔任以軍第7旅第77營坦克排長，鎮守靠近南部尼爾奧茲（Nir Oz）集體村莊的戰略重地，去年10月7日率領第一反應部隊對抗哈瑪斯在清晨發動的入侵行動，但他乘坐的坦克遭到密集砲火攻擊，造成車上2人死亡，諾伊特拉和另一名士兵科恩（Nimrod Cohen）則在交戰中被俘。

諾伊特拉家屬今年稍早接受《今日以色列報》（Israel Hayom）訪問透露，他們一家在20多年前從以色列移居美國，諾伊特拉和他20歲的弟弟在美國出生長大，但生活在保守的猶太社區，深受猶太傳統與多元文化價值的熏陶。

18歲那年他參加一項空檔年（Gap Year，或壯遊年）計畫前往以色列，找到他真正的志向，放棄已經錄取的大學，選擇加入以色列國防軍，進入裝甲兵團服役並迅速晉升為指揮官。家人表示，「我們完全支持他的決定，因為他希望為以色列付出更多」，未料他會竟遭哈瑪斯擄走。

他們最後一次和諾伊特拉聯絡是在10月6日事發前一天，當時他在電話中提到，部隊因應住棚節（Sukkot）降低警戒層級，似乎可以度過平靜的假期，未料隔天清晨哈瑪斯的突襲行動改變一切。家屬就此和諾伊特拉失聯，煎熬的一夜過後便透過影片看見他從坦克中被俘的畫面，形容此後的生活猶如在「無止盡的惡夢中」。