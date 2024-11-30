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加薩爆踩踏事件！民眾餓到爆瘋搶麵餅　3女被人潮吞噬活活擠死

▲▼加薩民眾聚集在一家烘培店外搶麵餅，不料竟因此爆發踩踏事件，導致3名女子死亡。（圖／路透）

▲加薩民眾聚集在一家烘培店外搶麵餅，不料竟因此爆發踩踏事件，導致3名女子死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加薩飢荒問題持續惡化，導致當地居民每天都得爭搶數量有限的糧食物資。29日，中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一家烘培店在派發麵餅時，就意外引發踩踏事件，2名年齡分別為13和17歲的少女，以及一名50歲婦女不幸在人群中慘被活活擠死，引發外界對加薩糧食危機的關注。

據CNN報導，事發當時，民眾聚集在烘培店外領取麵餅，不過由於麵餅數量有限，不少人擔心自己會搶不到食物，於是不斷往前推擠，導致這3名巴勒斯坦女性窒息身亡。當地醫院證實，院方收到了3名受害者的遺體，確認他們是在這起烘培店外的擁擠中喪生的。

其中一名17歲死者的父親拉班（Osama Abu Al-Laban）難過表示，他的妻子在得知女兒被踩踏至昏迷後，就難過地暈了過去，但當時他們都不知道女兒已經去世，直到醫護人員將女兒的遺體抬出人群時，他才意識到發生了悲劇，「我讓她和姊姊去拿一個麵餅就好，沒想到她卻從此回不來了。」

報導稱，這起事件凸顯了加薩嚴重的糧食短缺問題，居民在尋求基本生活物資時面臨生命威脅。世界糧食計劃署（WFP）指出，由於供應短缺，加薩許多家庭在戰爭爆發後只能依賴麵包度日，但隨著麵粉不足越來越嚴重，加薩中部所有麵包店都已停業，導致民眾現在連麵包也難以獲得。

一名居民表示，他在這家烘培店外排了4個小時，還是沒有買到食物。援助機構警告，加薩的飢荒已接近災難性程度。聯合國人道主義事務協調辦公室也指出，公共秩序崩潰導致武裝搶劫愈發有組織化。本周早些時候有3名婦女在同一地區的麵包店排隊時遭槍殺，另外聯合國援助車隊16日也在運送糧食時遭遇暴力搶劫，反映加薩的社會秩序已全面崩潰。

餓到怕！聯合國97輛糧食援助卡車被搶　一進加薩就遇手榴彈攻擊

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