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阿薩德求援剿敘利亞叛軍！黎巴嫩真主黨不幫忙　原因曝

▲敘利亞反政府勢力聯盟在阿勒坡聚集。（圖／路透）

▲敘利亞反政府勢力聯盟在阿勒坡聚集。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗支持的數百名伊拉克武裝分子1日越境進入敘利亞，協助政府軍對抗上周奪回阿勒坡的反叛武裝。然而，消息來源指出，遭以色列接連「斬首」、追擊的黎巴嫩真主黨，（Hezbollah）目前尚無參與行動的計劃。

伊朗透過其區域盟友武裝聯盟，加上俄羅斯的空中支援，在協助敘利亞政府軍鎮壓反叛勢力的行動中一直發揮重要作用；然而，隨著反叛武裝在敘利亞西北部迅速推進，這一聯盟正面臨新的挑戰。俄羅斯因烏克蘭戰爭分散資源，而真主黨因近期與以色列的衝突損失嚴重，這場衝突在上周剛達成停火協議。

阿勒坡的失守是多年來反對阿薩德（Bashar al-Assad）勢力的最大勝利。自2016年敘利亞政府軍通過圍城戰奪回當時國內最大城市阿勒坡以來，該地一直處於政府控制之下。然而，隨著反叛武裝迅速奪回這座城市，局勢再度陷入不穩定。

敘利亞海外主要反對派領袖巴哈拉（Hadi al-Bahra）指出，反叛武裝能迅速奪回阿勒坡，部分原因在於真主黨和其他伊朗支持的團體因與以色列的衝突而分散注意力。他透露，針對阿勒坡的攻勢早在去年就已計劃，但因加薩的戰爭而延誤。

目前，敘利亞內戰基本處於僵局，阿薩德掌控大部分領土及所有主要城市。反叛勢力仍控制西北部的飛地，土耳其支持的部隊掌控北部邊境，而美國支持的庫德主導部隊則掌控東北部的一小塊區域。

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