考委被提名人：五權分立現階段沒必要改　考委並非「英英美代子」

▲考試委員被提名人呂秋慧。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（3日）召開全院委員會，審查考試委員人事案，對於廢考監議題，國民黨籍考試委員被提名人之一呂秋慧備詢時強調，我國採行五權分立憲政體制，考試院與行政院的分工非常明確，「我覺得現階段沒有必然改的必要」，不過修憲屬於立法院的職權，如果全民有這樣的共識，考試院當然尊重。對於立委質疑考委是酬庸，呂也表示，考試委員並非如外界所想「英英美代子」，必須協助辦理各項考試，也要規畫人事相關法規。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，並咨請立法院同意。立法院今（3日）召開全院委員會，繼續審查考試委員提名人人事。

民眾黨立委林憶君質詢時詢問，黨籍是中國國民黨，但這次被提名國民黨並不知情，還要求出面說明，連黨主席朱立倫都說違反黨紀、要懲處，有無獲得國民黨推薦？

呂秋慧表示，自己長年擔任常任文官，雖然有國民黨籍，但是一直都沒有參與黨務，這次被提名，也是因為在銓敘部服務時間很長，幾乎是她的第二個家，「長官鼓勵我留在考試院，能夠繼續貢獻專業。」呂強調，考試委員是超出黨派、獨立行使職權的職務，希望把多年以來累積的專業貢獻給國家，所以接受總統提名。

呂秋慧坦言，自己確實沒有事先向國民黨報備，不過在接受提名後，馬上就有到中央黨部面見秘書長黃健庭，說明整個過程，考紀會要求回應為何接受賴清德總統提名為考試委員，自己也有做出書面答覆。

林憶君追問，前總統蔡英文曾說要推動憲改、廢除考試院，朝野立委質疑考委根本就是酬庸、權謀分贓，多名專家學者建議修憲廢除考試院，是否認同人事任用權、考選權由統一機關執掌。

呂秋慧回應，我國施行五權分立憲政體制，根據憲法增修條文規定，考試院所屬三部會所有同仁努力之下，兢兢業業地把工作做到最好，現在跟行政院的分工也非常明確，各自做好份內應該做的事情，就自己在銓敘部多年服務經驗，不管是辦理考試等業務，同仁們都非常盡職，「我覺得現階段沒有必然改的必要」，不過修憲屬於立法院的職權，如果立法院跟全民有這樣的共識，考試院當然尊重。

林憶君也詢問，考委待遇比立委還優渥，平常執掌些什麼業務？呂秋慧說明，考試院屬於合議制，三部會提出任何法規都要呈報考試院會，考試委員必須協助考選部辦理各項考試，也要把人事相關法規工作做好，並召開相關審查會，自己曾負責法官法的研訂，就為此開了多達十次會，經過多次討論、反覆研究才能把法案送出，因此考試委員並不像外界所想「英英美代子」，外界經常有誤解，未來應該要進行擴大宣導。