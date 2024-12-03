黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

▲民進黨立委黃捷。（圖／黃捷辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委黃捷入選英國廣播公司（BBC）公布的全球百大傑出女性，更是台灣首次有政治人物上榜。對此，媒體人樊啓明今（3日）表示，恭喜黃捷！只是想問，這到底是怎麼選出來的？網友則留言表示，「下一任高雄市長了」、「你質疑BBC」。

英國廣播公司（BBC）公布今年的「巾幗百名」（100 Women），全球最具啟發性及影響力的100名女性名單，民進黨立委黃捷也在名單之內，更是台灣唯一入選的政治人物。BBC也在報導中寫道，黃捷以倡導性別平等而聞名，「今年1月，她創造了歷史，贏得立法院席位，成為台灣第一位公開的LGBTQ+（多元性別）立委」。

黃捷則發文致謝BBC，她表示，這次入選明確向世界傳達，台灣重視人權價值及追求民主，雖然正經歷政治衝突與民主危機，但台灣人堅毅的韌性帶著國家走到這一步。未來會繼續為民主與人權價值努力，在國際上為台灣、為性別權益發聲，「我始終相信，人權不僅僅是本來就應該做的事，更是台灣接軌國際的語言、突破外交限制的手段，也是我們和中國最大的差別」。

對此，樊啓明表示，繼時代百大次世代之後，黃捷又上榜BBC百大女性，她也是台灣政治人物第一人，黃捷還說「人權是台灣接軌國際的語言」。

樊啓明強調，自己恭喜黃捷！只是想問，這到底是怎麼選出來的？網友則紛紛留言表示，「下一任高雄市長了」、「你質疑BBC？」、「會選上她應該是LGBTQ議題很正確」。

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▼黃捷入選「BBC百大傑出女性」。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）