陸委會設專線　提供赴陸港澳人身安全風險諮詢

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會2日表示，為了提供國人有關系統操作或赴陸港澳人身安全風險相關問題之諮詢服務，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，並自12月2日起上線。

陸委會提到，為加強對赴陸港澳國人之急難救助服務，陸委會已於今年6月25日將原「國人赴陸動態登錄系統」及「國人赴港澳動態登錄網頁」系統整併，建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

陸委會指出，在國人赴香港、澳門部分，自今年1月1日起至10月31日止，赴港澳登錄人次已超過112年全年同期逾5倍；在國人赴中國大陸部分，自今年1月1日起至10月31日止登錄總人次，與去年同期登錄總人次相比已成長約14倍。

為了提供國人有關系統操作或赴陸港澳人身安全風險相關問題之諮詢服務，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，並自2日起上線。

陸委會說明，因中共近年持續增(修)訂國安法令，目前已有相當多起國人赴陸港澳遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期中共又發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，政府認有必要自本年6月27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人赴陸港澳前應審慎評估，避免非必要旅行。

陸委會強調，如確有赴陸港澳需求，政府鼓勵國人於出發前，可於「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄相關資訊，以利於遇緊急情事時，政府能即時聯繫緊急聯絡人提供必要協助，如對系統操作及赴陸港澳安全評估有任何疑問或諮詢事項，可於上班時間(週一至週五9:00至17:00)撥打以下服務專線，由專人協助提供評估建議。

赴中國大陸諮詢專線：

陸委會2397-5589分機5011

海基會2175-7000分機7033

赴香港、澳門諮詢專線：

陸委會2397-5589分機6015