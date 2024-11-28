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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會警告：中共若軍演　可能影響雙城論壇審查

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲圖為去年台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，與上海市長龔正自拍。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者陳冠宇／台北報導

雙城論壇何時舉行，外界高度關注。陸委會今（28）日表示，台北市政府迄今尚未正式提出申請案，並指往例通常需要審查兩週時間，因此市府「不能太倉促」。此外，外傳大陸可能在賴清德總統出訪時進行軍演，陸委會間接警告，此舉可能影響對雙城論壇的審查。

《東森新媒體ETtoday》此前報導，台北市政府安排上海市訪問團於12月16日至18日來訪，主論壇於12月17日登場。台北市長蔣萬安今天表示，市府一直在持續溝通，兩岸關係越緊張越需要交流，交流總比不交流好，而且能促進對話對於兩岸關係也有正面意義。

談及雙城論壇進度時，陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會上表示，到目前為止，台北市政府還沒有正式提出申請，也沒看到來訪的領隊是誰，所以陸委會還沒有辦法進行審核。

梁文傑說，所謂的正式申請，必須要把所有團員的名單、行程安排等完整提供給陸委會，才會開始審查，而迄今北市府並未提供完整資料。

《東森新媒體ETtoday》提問，相關審查通常需時多久？梁文傑回應，機關單位提出類似申請，大概要留給政府兩個禮拜進行審查，而且審查不只是陸委會，還牽涉到其他部會。

梁文傑接著說，「當然我知道台北市政府現在有難處……台北市政府可能到現在也不太知道對面（指上海市府）到底要派誰來，所以他也沒辦法提出一個完整的名單給我們」，陸委會會站在盡量協助的立場，「但是時間不能夠太倉促」，還是有正常的程序要走。

另有媒體詢問，大陸可能以賴清德出訪太平洋友邦為由，在台海附近進行軍事演習，若消息為真，是否影響我方對雙城論壇的審查？梁文傑說，任何的交流一定是要在良善的環境之下，有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流，「所以這些因素我們都會考慮進去」。

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