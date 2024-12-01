中俄戰略巡航加劇緊張？　陸國防部消毒：不針對第三方

▲11月29日參加巡航的中俄兩軍戰機編隊。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中俄連兩日在日本海與太平洋西部進行「聯合空中戰略巡航」，引發東亞多方關切。大陸外交部出面消毒稱，此行動是年度合作計劃內例行項目，「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

《新華社》報導，根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方於上（11）月29日在日本海相關空域實施第9次聯合空中戰略巡航。報導稱，這是自2019年以來兩軍進行的第9次空中戰略巡航，旨在有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。

據陸委會指出，中、俄11月28日共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截；中、俄雙方同月29日又在日本海相關空域實施第9次聯合空中戰略巡航，上午中共兩架轟-6轟炸機從東海飛行至日本海，下午進行從日本海到東海的長距離聯合飛行。

陸委會批評，「這些行徑，均在在證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。」

面對各方質疑，此次行動可能加劇地區緊張局勢，大陸國防部發言人張曉剛發布「答記者問」回應稱，11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。

張曉剛強調，中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計劃內例行項目，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

此前，大陸軍事專家張軍社表示，日本海、東海、西太平洋空域都是在中俄兩國的「家門口」，中俄兩國空軍在此一帶空域舉行聯合空中戰略巡航「完全正常」。在中俄兩國戰機巡航飛越的宮古海峽、對馬海峽、西太平洋等海峽和海域，各國均享有航行和飛越自由的權利。

對於中共空軍在巡航中首次使用轟-6N戰略轟炸機，張軍社認為，這是根據巡航和訓練的需要來安排的。轟-6N是中共空軍戰略轉型的標誌性裝備，具備遠域作戰能力。

