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陸委會疑「陸生團精心挑選」　馬辦籲：應放開心胸「別害怕比較」

▲▼陸生團訪陽明交大。（圖／記者劉亮亨攝）

▲馬英九與陸生團學生擊掌。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許敏溶／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學等陸生來台訪問，陸委會副主委梁文傑昨形容這是一個精心挑選的團。基金會執行長蕭旭岑今（29日）表示，梁的看法違背一般台灣人認知，「我們不要劃地自限」，不要好像台灣人非常沒有自信或害怕被比較那一面，而是應該開放心胸，和大陸優秀學生交流，對台灣學生是正面的。

包括北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問進入第3天，今天上午前往陽明交大與學生進行音樂交流。大陸由來自北京清華大學研究生李澤森與福建師範大學的于書涵，分別表演小提琴與葫蘆絲，陽明交大女學生黃毓珊也表演小提琴，三人精彩演出獲得滿場喝采。

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▲▼陸生團訪陽明交大。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大陸金牌運動員馬龍進場。（圖／記者劉亮亨攝）

陸委會副主委梁文傑昨天形容「陸生團這是一個精心挑選的團」，馬英九基金會執行長蕭旭岑上午反問，「我們派到國外的學生不也都是挑最好的去嗎？」

蕭旭岑說，大陸有這麼好的學生到台灣交流，包括剛剛演奏小提琴與葫蘆絲，「難道不好嗎？」他希望陸委會不要劃地自限，不要展現好像台灣人非常沒有自信、害怕被比較那一面，而是應該開放心胸，和對岸優秀學生交流，這對台灣學生是正面的。

媒體詢問，陸委會指台灣沒有限制台灣學生到對岸就學，但對岸限制陸生來台。蕭旭岑指出，陸委會不要說別人，請教限團令是怎麼來的，現在還有紅色警戒，政府一直限制台灣民眾到大陸去，還有側翼團體跑到機場說不要到大陸，海基會副董事長羅文嘉也呼籲大家不要去大陸，「海基會還有存在的價值嗎？陸委會還有存在價值嗎？」希望政府不要有嘴說別人，沒臉面對自己。

蕭旭岑表示，隨著陸生來台第3天，包括昨晚去逛夜市，整車陸生的氣氛都很好，也都很喜歡台灣，透過交流，大陸同學對台灣有情感連結，無論到哪都想了解一切，這樣交流很重要，效用很長期，陸生會對同學與家人講，會有更多人想來台灣，也呼籲兩岸教育交流不能斷，應該要開放讓兩岸交流。

下午奧運6面金牌得主馬龍將到文化大學進行桌球交流，蕭旭岑提到，雖然是桌球交流，但兩岸不是國與國關係，是特殊關係，兩岸可以桌球交流非常好，下午將由馬龍和兩位參與奧運的文大好手切磋，這個畫面傳到大陸與世界是好事，代表兩岸之間沒有緊張與衝突，也有和平與交流。

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