營造友善職場　雲嘉南計9單位獲金展獎

▲勞動部日前舉行第22屆「金展獎」頒獎典禮，此次雲嘉南地區共有包括衛福部新營醫院等9家企業單位獲獎，雲嘉南分署副分署長許慧香（左１）與獲獎單位合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵公、私立單位進用身心障礙勞工，勞動部日前舉行第22屆「金展獎」頒獎典禮，此次雲嘉南地區共有包括衛福部新營醫院等9家企業單位獲獎，肯定單位致力以友善身心障礙者措施及提供職場支持，助身心障礙員工穩定就業，讓其充分展現職場價值，獲獎實至名歸。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「金展獎」向來被譽為促進身心障礙者就業最高榮譽，要獲得國家級肯定不容易，今年轄區獲獎單位事蹟中，處處可見企業單位以多元進用機制、規劃無障礙職場環境、營造友善平等職場氛圍等方案協助身心障礙者就業，不僅減輕身心障礙員工工作負擔，亦顯示分署長年推動建構有愛無礙的職場環境，獲相當成效。

今年金展獎雲嘉南地區獲獎包括：政府典範組-衛福部新營醫院、台灣中油公司煉製研究所、交通部公路局嘉義區監理所；職場共融組-志鋼金屬公司、福懋科技公司；創新服務組-台南市復健青年勵進會、台南市私立蘆葦啟智中心；職務再造組-雲林縣輔助科技服務協會、佑華橡膠工業等9家單位。

例如此次獲獎的衛福部新營醫院，積極運用多元管道進用身心障礙員工，同時依據個別身心障礙員工能力及專才安排工作業務內容與彈性工時，並於員工初入職時提供工作說明及建立職場一對一導師制度，引領身心障礙員工更快適應工作環境與自身業務，另亦提供軟、硬體環境友善措施，如浴廁安全扶手、緊急求救鈴、無障礙坡道與停車格、電梯點字按鈕、自動照明等，維護身障同仁工作環境的安全。

而雲林縣輔助科技服務協會則利用職務再設計方式，減輕員工工作負擔，該協會員工因單臂裝置義肢且功能受限，難以執行輔具維修任務，後透過職務再設計，針對肘上義肢設計可套用各式起子、扳手等手工具，進而讓員工可操作各種手工具進行維修，順利完成工作任務，進一步提升其工作效率。

劉邦棟說，身體的障礙，並不阻礙工作熱情與才能的發揮，盼公、私部門能多給身心障礙勞工機會，只要營造友善工作環境，搭配職場支持、職務再設計等措施，他們就有更多揮灑空間，同時鼓勵身心障礙朋友不要害怕嘗試，勇敢踏入職場，就有機會讓自己順利開啟新職涯。

更多第22屆金展獎獲獎單位介紹，可至勞動部勞動力發展署網站「金展獎」專區(https://gov.tw/Yqg)查詢，企業如對任用身心障礙員工有任何問題或需要協助，都可向各地就業中心洽詢，或撥0800-777888。