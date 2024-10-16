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雲嘉南多元培力好物　國道新營服務區市集閃亮週六登場

▲勞動部雲嘉南分署將於本週六10月19日推出「新營服務區好物市集」，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署將於本週六10月19日推出「新營服務區好物市集」，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於本週六10月19日，推出「新營服務區好物市集」，精選來自轄區內多元培力的社區農產品，現場規劃免費試吃、抽現金抵用券、精美小禮、消費滿額贈品等活動，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產，並用新台幣下架、支持地方發展。

▲勞動部雲嘉南分署將於本週六10月19日推出「新營服務區好物市集」，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道市集特別邀請雲嘉南轄區4家多元培力輔導單位，分別來自雲林縣口湖鄉梧北社區發展協會、保證責任嘉義縣御良田玉米生產合作社、台南市永康區三民社區發展協會及台南市將軍區馬沙溝社區發展協會等。此外，為促進民眾認識單位自產自銷農特產品，當日提供全麥饅頭、爆米花、古早味紅茶、牛蒡脆片免費試吃，現場展售好物包含高麗菜包、田野蘑球爆米花、小雨燕雞蛋糕、火燒蝦蛋捲等，另民眾若參與互動小遊戲，就有機會抽到現金抵用券。

▲勞動部雲嘉南分署將於本週六10月19日推出「新營服務區好物市集」，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全家便利商店國道新營服務區致力深耕在地、積極服務用路人，並將商場化作跨產業合作的互惠平台，落實推動地方營造、扶植在地小農創生，除於服務區不定期舉辦小農市集，結合在地美食、農產與活動吸引民眾造訪外，也特別提供展示櫥窗，讓雲嘉南地區的多元培力商品有更多曝光機會，將資源回饋給在地，體現企業社會責任，帶動區域經濟繁榮，進一步建構便利而在地的生活圈。歡迎假日出遊時偕同全家逛市集、購好物，歡樂度過悠閒週末。

▲勞動部雲嘉南分署將於本週六10月19日推出「新營服務區好物市集」，邀請途經新營服務區（北上）的民眾，前來享用雲嘉南在地特產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助在地產業發展並促進就業，勞動部推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，推動迄今已補助雲嘉南區民間團體近2千個就業計畫，累積創造逾1.3萬個工作機會，召集不同領域專家顧問提供諮詢輔導服務，更邀請企業店家共襄盛舉，注入資源打造特色產業，以協助在地民間團體提升商品內容及行銷推廣，更多在地好物資訊皆在「好時光靚市集」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/yctmepp/)，歡迎大家上網瀏覽選購。

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