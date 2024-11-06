勞動部補助企業育才展成果　雲嘉南近4800家中小企業受惠

▲勞動部雲嘉南分署2024年「小型企業人力提升計畫」成果發表會，現場除成果展示外，還有企業經驗分享，超過100位企業及訓練單位代表到場觀摩交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助就保勞工50人以下的企業提升員工職能，勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，不僅有顧問到場客製化設計訓練課程，所有訓練費用還全額由政府買單。

為展現執行成果，勞發署雲嘉南分署6日特於台南東東宴會式場舉辦2024年終成果會，現場除成果展示外，還有企業經驗分享，超過100位企業及訓練單位代表到場觀摩交流。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中小企業是維繫台灣經濟發展與社會安定的重要基石，為協助其強化員工職能，南分署積極推動小人提計畫，自2014年執行迄今，已協助轄區近4800家企業提升員工職場專業技能，超過14萬人次勞工受惠、提升職場即戰力。

劉邦棟還說，近年來淨零碳排與AI人工智慧等議題日益重視，為幫助中小企業跟上轉型浪潮，今年度也開辦許多新興課程，如ESG企業永續發展、溫室氣體碳管理、生成式AI運用、人工智慧AI商業應用等，讓轄區企業在面對瞬息萬變的產業環境，持續保持競爭力、穩定發展。

義傳承近一甲子的知名品牌-阿潘肉包，第三代接班後透過小人提計畫的挹注，完整組織發展架構、建立人才培育和流程制度，近3年員工離職率不到5%，並將生產期程「標準化、步驟化、流程化」，研擬出製程SOP、生產效率大幅提升，還導入數位工具建構線上購物平台，運用後台數據分析主要客群，提升產品售出效率及訂單量，營收更是大幅成長50%，成效十分顯著。

已申請小人提計畫5年的一宇橙數位設計有限公司，為提升員工職能迎合市場需求，並強化團隊向心力，以及網路行銷的推廣力，透過顧問進場規劃智慧機械熱轉印、團隊協作、職場夥伴關係、網路社群行銷及AI智能繪圖與短影音等課程，除讓團隊合作更加凝聚，也因此拓展更多元的業務版圖、提升了20%的收入，並順利承接多案補助計畫，累積經費突破4千萬。

劉邦棟補充，「小型企業人力提升計畫」提供就保勞工50人以下的企業申請，依據企業需求量身打造客製化課程，可就地開辦個別或聯合型教育訓練，企業只需派員工參加即可，相關訓練費用政府全額補助，計畫詳情可上雲嘉南分署官網查詢或電話06-6985945轉1716洽詢。