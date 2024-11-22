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在野質疑勞動部霸凌案「綠官官相護」　民進黨籲勿消費霸凌事件

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝自YouTube）

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝自YouTube）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容，部會處理方式引發非議，勞動部長何佩珊為此請辭，稍早謝宜容也出面道歉。民眾黨今（22日）召開記者會，質疑「民進黨官官相護」。民進黨回應，民進黨籍民代也於接獲陳情後第一時間積極處理，行政院也將檢討反霸凌機制的落實情況，並針對不足之處進行制度改革，呼籲各政黨，不要藉題攻防或將霸凌事件作為政治操作的工具。

戴瑋姍指出，該案發生後，民進黨籍民代也於接獲陳情後第一時間積極處理，協助受害者發聲，絕無民眾黨所指控之吃案情事。民進黨身為執政黨，在推動友善職場環境、堅持對職場霸凌零容忍上責無旁貸，對於該事件中凸顯的制度性問題，執政團隊也承諾加速推動職場安全及心理健康保障機制，避免悲劇重演。

戴瑋姍表示，賴清德總統今早再次為此案公開道歉，並承諾政府將嚴查嚴辦、給予受害者和家屬公道。執政團隊已採取明快的行動，對涉案人員予以懲處，並移送法辦，以表達對職場霸凌零容忍的態度。行政院也將檢討反霸凌機制的落實情況，並針對不足之處進行制度改革，以建構有尊嚴、友善的工作環境，確保台灣的職場朝向更安全、尊重的方向發展。

戴瑋姍指出，友善職場環境的建構，不僅是中央政府的責任，更需要各地方政府的共同支持，過去新北市金山區公所小編過勞猝死、台中市發生食安處員工疑輕生墜樓身亡，近期台北市社會局近期也爆出長期霸凌案件，這些事件顯示，友善職場環境的改善並非中央或地方的單方面責任，而是制度性的改革需求。唯有建立完善的制度，政府才能更迅速地對類似事件作出嚴肅處置，杜絕再犯。

戴瑋姍也呼籲各政黨，不要藉題攻防或將霸凌事件作為政治操作的工具，無論藍綠白，政黨應共同關注職場霸凌議題，共同推動職場友善的氛圍。過去民眾黨主席柯文哲曾怒罵賴香伶幕僚是狗、立委黃國昌國會辦公室助理飆罵國會聯絡人，這些例子說明各政黨均有檢討空間。在職場尊嚴的維護上，各界應專注於制度的提升，讓每位工作者都能在安全、尊重的環境中發揮專長，為社會貢獻心力。

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