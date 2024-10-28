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高學歷壯世代求職屢碰壁　雲嘉南區銀髮中心助再就業反轉人生

▲李大哥透過勞發署雲嘉南區銀髮人才資源中心職訓後就業計畫，入職台南大潤發，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲李大哥透過勞發署雲嘉南區銀髮人才資源中心職訓後就業計畫，入職台南大潤發，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不讓年齡成為就業阻礙！勞動部積極推動「壯世代」重返職場，充實勞動力，據統計今年1月至9月止，已協助近7萬6千名壯世代民眾成功就業，開啟許多銀髮人才職涯第二春。

其中來自台南的李大哥現年59歲，職業軍旅生涯可說是多采多姿，曾駐美採購，還擁有美國北維州大學碩士學歷，官拜空軍中校，壯年時選擇急流勇退，重新規劃職涯與社會接軌，但後來因家人生病，毅然辭去工作，展開長達7年多的居家照護。

李大哥擁有美國碩士學歷及多張證照，學經歷亮眼，投出上百封履歷卻石沉大海，在勞動部雲嘉南區銀髮人才資源中心牽線下，終於覓得友善企業，開啟人生新篇章。

▲李大哥透過勞發署雲嘉南區銀髮人才資源中心職訓後就業計畫，入職台南大潤發，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李大哥表示，在照護空閒之餘仍不忘充實自我，取得多張證照保持競爭力，從沒想過投出上百封履歷，居然回覆不到1成！學經歷不輸人，年紀卻成一大阻礙，令他很灰心，之後透過台南就業中心推介至製造業任職，但又遇到疫情，整個打亂掉。

他決定充電後再出發，便至雲嘉南區銀髮人才資源中心參加職涯探索與成長課程，尋找人生新方向，恰巧「銀髮職訓後就業計畫」開辦，方案內容與心中想法不謀而合，透過銀髮中心與大潤發共同辦理的銀髮職訓後就業活動，順利入職大潤發擔任賣場安保工作；目前已穩定就業5個月，因資格符合勞動部推行的「壯世代就業獎勵」，還能申領獎勵金3萬元。

李大哥指出，職訓後就業計畫給中高齡求職者一個很好的機會與適應過程，不怕找工作不易，反而更有效率，再次感謝雲嘉南分署及銀髮友善企業-大潤發的協助，重返職場更快上手，欣慰能穩定就業。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推出「壯世代就業獎勵」，為鼓勵45歲以上依法退休者，或55歲以上民眾重返職場，凡符合前述條件民眾，離開職場滿3個月，並透過公立就業服務機構推介就業成功，工作滿90天可申領獎勵金，全時工作3萬元、部分工時工作1萬5千元，最多可領取2次。

▲李大哥透過勞發署雲嘉南區銀髮人才資源中心職訓後就業計畫，入職台南大潤發，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）


劉邦棟說，雲嘉南區銀髮人才資源中心提供免費服務及課程，壯世代民眾想重返職場，可利用職涯諮詢服務，由專業諮詢師一對一盤整職涯規劃、自身優勢、履歷健檢與探索適性工作等，把專長及經驗化為個人職涯新亮點；雇主也能透過中心申請企業輔導服務及職務再設計補助等，歡迎有需求的民眾多加利用。詳情可至「45+就業資源網」（網址：https://45plus.wda.gov.tw）查詢，或電洽雲嘉南區銀髮人才資源中心06-2751717及轄區各就業中心。

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