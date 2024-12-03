快訊／警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出有國小老師被學生拿樂樂棒球球棒打後，因為不滿孩子道歉態度憤而報警，制服員警直接進校園，並在老師要求下，將當事學生帶回做筆錄。昨（2）日市議員在議會質詢此案，並要求校長到議會備詢，市長盧秀燕震怒，痛斥教師「不適任」、校長「領導無方」。今天在總質詢前，盧秀燕接受訪問表示，要向忠信國小的老師致歉，坦言「話說得太快了」，但強調學校或警方在處理此事的程序需要改進。

▲員警入校園帶走學生事件，盧秀燕向老師道歉 將請教育局訂出SOP。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，現在教育孩子不容易，所以老師教孩子過程中有時候心力交瘁，完全可以理解，為何老師會這樣子做，應該要了解前因後果，因為老師有其辛苦的地方。盧秀燕表示，誠如教師會所說的，她昨天說老師不適任，「我覺得我話說得太快了，太早下結論，必須向老師致歉。」

盧秀燕也提到，各局處對於法律要有更好的認知，因為少年權益法、少年事件處理法有非常嚴謹的規定，孩子當時並非現行犯，且按法必須要由法定監護人或家長陪同才可以，否則就是違法，我們一定要加以檢討，否則孩子有可能就這樣被帶走，而且還違法。

盧秀燕強調，這件事情也凸顯大家對法律知識可能有不足的地方，學校可能不清楚該怎麼做，家長也很驚慌，老師可能也不知道這麼做是有問題的。針對此極少數的案例，會請教育局訂出SOP ，以利大家參考，讓大家對法律的遵守與執行有更好的認識，大家都很辛苦，包括孩子至今仍有很大的心理創傷，我們會予以輔導。