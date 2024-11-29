卓榮泰點名她為中火「展現氣度」　盧秀燕：掌權者別讓人民用肺發電

▲中火爭議被點名應展現氣度，盧秀燕回擊：掌權者要以蒼生為念。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿、趙蔡州／台中報導

中火二期環評日前通過，將再興建4部燃氣機組，舊型6部燃煤機組轉備用，引發台中市長盧秀燕不滿質疑，不料行政院長卓榮泰卻點名她，任何有志往於未來、準備往中央發展的人，「這時應展現氣度」。對此，盧秀燕29日表示，現在掌有權力、坐在高位的人，要以蒼生為念，不要讓人民「用肺發電」。

台中市議會29日進行市政總質詢，國民黨市議員朱暖英質詢指出，盧秀燕上任後大幅改善台中市空污問題，但台中火力發電廠二期舊機組沒拆，反而還要再新增4部燃氣機組，卓揆將「拆一建二」推給環評委員，很不負責任，接著也詢問市長，被點名「應展現氣度」的看法。

對此，盧秀燕回應，現在掌有權力、坐在高位的人，要以蒼生為念，採取正確的能源政策，不要讓人民「用肺發電」，並再次強調自己一定會站在人民這邊，替人民說話。

▲行政院長卓榮泰日前針對中火議題，點名台中市長盧秀燕「要展現氣度」。（圖／記者屠惠剛攝）

台中環保局長陳宏益也說，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，也是台中市最大的固定污染源，市府要求台電在國內多部燃氣機組逐步上線的同時，應具體提出中火逐年的減煤、減污及減碳承諾

陳宏益強調，市府立場始終支持「以氣換煤」，針對近期中火爭議，市府訴求中火應至少「增一拆一」，並提出逐年減煤路徑圖，並非10年後的目標值，盼行政院懇聽中南部人民的心聲。

此外，中央徵收碳費明年將上路，朱議員也關心碳費徵收議題，希望台中市政府積極向中央爭取碳費留在地方，協助企業進行淨零排碳改善。

盧秀燕最後說，取之於地方，用之於地方，污染在地方，應該由地方政府收取更多碳費，讓地方用以改善環保問題，她也保證，如果地方政府取得碳費，取之於環境問題，一定會用在環保相關改善措施上。

台中市府進一步指出，盧秀燕市長繼日前與中台灣8縣市首長攜手向中央喊話，盼碳費回饋地方建設後，又親赴行政院會，為全國22個縣市政府請命，期盼碳費能留8成在地方，讓地方進行永續淨零改善，維護人民的健康。