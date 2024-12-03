小六生與師衝突遭警察帶走　他揭盧秀燕只對一半：老師不該被究責

記者郭運興／台北報導

台中市近日傳出國小教師遭學生持樂樂球棒揮打，教師因不滿孩子道歉態度，憤而報警，員警直接進入校園，並在老師要求下，將當事學生帶回。市議會2日質詢談到此案，市長盧秀燕怒批，是最壞的教育示範。對此，前交通警察、資深球評石明謹今（3日）表示，盧秀燕只對了一半，對的是警察的作為完全違法；錯的一半是，就算孩子道歉，老師持續追究，也是她的權利。他強調，要追究責任的是違法警察，沒有保護孩子的校方，不應該是被害老師。

石明謹表示，盧秀燕當天得知此事後，相當痛心，認為孩子已經道歉，老師還持續追究甚至報警，這是最壞的教育示範。盧秀燕還指出，沒有傳票學校竟允許員警將孩子帶走，痛批校長領導無方、毫無法律觀念，且孩子被帶到警局校方竟沒派老師、主任或是校長陪同，要求教育局重辦重懲，連帶督學一併檢討。

石明謹認為，盧秀燕只對了一半，對的一半是警察的作為完全違法，如果沒有少年事件處理法18-4的構成，警察應該要用通知的方式，通知少年、少年之法定代理人、現在保護少年之人或其他適當之人到場，不能到學校內要求逕行同行。

石明謹強調，錯的一半是，就算孩子道歉了，老師持續追究，甚至報警也是老師的權利，道歉要求原諒是正確的態度，但別人如果不原諒，就必須為自己的行為負責，這才是正確的教育示範。

石明謹呼籲，要追究責任的是違法的警察，沒有保護孩子的校方，不應該是被害者的老師。

盧秀燕今日受訪則為此事致歉，她表示，現在教育孩子不容易，所以老師教孩子過程中有時候心力交瘁，完全可以理解，為何老師會這樣子做，應該要了解前因後果，因為老師有其辛苦的地方，「我覺得我話說得太快了，太早下結論，必須向老師致歉」。

▼台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）