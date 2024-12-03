柯文哲買「掌上型電視」掌握案情？　律師揭3串證跡象：效果有限

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，《鏡週刊》今（3日）爆料，柯文哲遭羈押禁見，雖提到禁止通信，卻未註記不可收看電視，因此柯立刻花3,500元向所方申購一台掌上型電視，收看10個無線頻道。對此，律師黃帝穎指出「串證3跡象」，他表示，掌上電視淪隔空串證利器？日前拒絕提訊恐怕就是掌握案情，為了拖延時間，但朱亞虎認罪，柯文哲就算「隔空串證」，也難有效果。

黃帝穎表示，《鏡週刊》今天報導「本刊連續多期調查報導柯案，揭露USB工作簿記載政商名流捐款遭傳喚、妻子陳佩琪攜帶鉅額現金至ATM存款60餘次、核心帳房「橘子」許芷瑜潛逃日本、轉飛至澳洲躲藏、朱亞虎坦承利用人頭捐款210萬元「假獻金、真賄款」，以及政治獻金流向木可公司等關鍵案情，柯文哲均可透過掌上型電視全程掌握，隨時調整應訊策略，且幾乎都避重就輕，對於關鍵的金流問題不願詳細回答」。

黃帝穎認為，「刑事訴訟法」規定收押禁見被告，禁止接見通信，柯文哲京華城弊案的羈押禁見理由，就是為了避免串證滅證，但柯文哲透過掌上電視掌握案情，淪為柯「隔空串證」利器。

黃帝穎指出，柯文哲至少有三次涉嫌隔空串證跡象。第一，朱亞虎認罪行賄、柯文哲大帳房李文宗收押禁見，案情急轉直下，柯文哲突然「拒絕提訊」，恐怕就是透過電視掌握案情，以「拒絕提訊」拖延時間，爭取後續強辯空間。

黃帝穎再指，第二，沈慶京拒認罪被延押，甚至行使緘默權，帳房橘子成功潛逃澳洲，柯文哲可從電視掌握關鍵共犯沈慶京未認行賄、帳房橘子逃亡滅證等有利柯的發展，因此柯文哲同意提訊後，仍拒絕說明詳細案情。

黃帝穎說，第三，陳佩琪找特定媒體開記者會說明柯文哲家庭金流，這幾家特定媒體，就有柯文哲獄中掌上型電視可直接收看的電視台。

黃帝穎直言，柯文哲自豪智商157，因此若從「羈押禁見」法律漏洞中，找到隔空串證方法，以規避法律責任，應不難理解。

黃帝穎提到，朱亞虎認罪行賄獲交保，致命重擊柯文哲，隔空串證效果有限。柯文哲或許認為沈慶京拒絕認罪、帳房橘子潛逃成功，有一博的機會，但朱亞虎認罪行賄的金額應不只210萬元，否則檢方會維持延押，而不是同意具保停押，所以柯文哲收賄證據應已有所突破。

最後，黃帝穎強調，近十年各級法院的貪污判決，行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外。因此，朱亞虎認罪行賄，柯文哲最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴定罪率極高，就算是「隔空串證」，也難有效果。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

