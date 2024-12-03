柯文哲的「機智牢房生活」　花3500掌握關鍵案情

▲柯文哲（右）涉向沈慶京（左）索賄至少1,710萬元，2人均遭收押，年底將被依貪汙罪起訴，最重可處無期徒刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉犯京華城弊案及政治獻金案已進入尾聲，全案將在12月下旬偵結起訴，為釐清相關金流等細節，北檢29日再度提訊柯文哲，這是他遭羈押後第九度提訊，上個月一度以光頭造型亮相的他，這次應訊結束儘管被法警以人牆擋住，仍被拍到頭髮已略長，步上囚車時表情一臉淡定。

據了解，柯文哲被聲押禁見獲准時，押票雖提到禁止通信，卻未註記不可收看電視，昔日他聲稱不愛看電視，因談話性節目每天都在罵他，但被押入所不久，立刻花了3,500元向所方申購一台乾電池供電的掌上型電視，可用來收看台視、中視、華視、民視、公視等10個無線頻道新聞及綜藝節目，除了不會太無聊，也可掌握全案的進度。

▲柯文哲在北所花3,500元申購掌上型電視，可以收看10個無線台新聞及綜藝節目頻道。

本刊連續多期調查報導柯案，揭露柯的USB工作簿記載那些政商名流捐款遭傳喚、妻子陳佩琪攜帶鉅額現金至ATM存款60餘次、核心帳房「橘子」許芷瑜潛逃日本、轉飛至澳洲躲藏、朱亞虎坦承利用人頭捐款210萬元「假獻金、真賄款」，以及柯的政治獻金流向木可公司等關鍵案情，柯均可透過掌上型電視全程掌握，隨時調整應訊策略，且幾乎都避重就輕，對於關鍵的金流問題不願詳細回答。

儘管案情發展對他極為不利，但柯知道沈慶京仍不認罪，還打算拍片跟檢察官對摃，加上橘子逃亡，對他而言仍有反敗為勝的可能，不但已做好長期抗戰的準備，還打算起訴後到法院一決輸贏，加上外面還有一群死忠的小草力挺，態度因此更加堅決，甚至以遭政治清算包裝他的貪污犯行。

除了緊盯跟柯案有關的新聞報導，平時對運動賽事興趣缺缺的柯，看到十二強棒球賽台灣隊在冠軍戰以4比0擊敗日本隊，仍難掩興奮之情，不時和同房獄友聊起賽事的點滴，直誇不簡單。



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